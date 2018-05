Lada ist zurück: Die Kombis Vesta SW und Vesta Cross

Lada ist zurück: Die Kombis Vesta SW und Vesta Cross. Seit 2012 eine Marke der Renault-Nissan Allianz, bringt Lada jetzt die Modelle Vesta SW und Vesta Cross nach Österreich. Und sie kommen im von Chefdesigner Steve Mattin entwickelten X-Design, das sich an der Front und den Sicken an der Fahrzeugseite zeigt. Die Cross-Version hat eine um 14 mm breitere Spur und neue 17 Zoll-Räder.

Der Motor

Beide Modelle werden von einem 1,6 Liter Vierzylinder-Benziner mit 78 kW/106 PS angetrieben, der die Vesta-Modelle in 11,8 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und 180 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht. Er ist mit einer Fünfgangschaltung oder wahlweise mit einer Fünfgangautomatik kombiniert. Die Verbrauchswerte liegen zwischen 6,9 (Handschalter) und 6,5 Liter (AT).

Top-Preise

Bei den Preisen präsentieren sich die Vesta-Modelle im attraktiven Segment. Der SW startet bei 12.750 Euro, der Cross ist ab 14.990 Euro zu haben. Es sind vier Ausstattungsversionen – Basis, Standard, Comfort und Luxus – verfügbar. Sind in der Basisaustattung unter anderem ABS, ESP, Berganfahrhilfe, Audiosystem, Bluetooth, Tempomat, Klima und vieles mehr an Bord, gesellen sich je nach Ausstattungsstufe für geringe Aufpreise Leichtmetallfelgen, Metallic-Lack, Klimaautomatik, Frontscheibenheizung et cetera dazu.

Technische Daten Lada Vesta SW & Cross

Motor R4, 1.596 ccm, Leistung 78 kW/106 PS bei 5.800 U/min, max. Drehmoment 148 Nm bei 4.200 U/min, Höchstgeschwindigkeit 178 km/h, 0 auf 100 km/h 11,8 s, Verbrauch 6,1 Liter, CO 2 -Emission 138 g/km, Euro 6; LxBxH (m) 4,41 x 1,76 x 2,6, Leergewicht/Zuladung mind. 1250 kg/max. 420 kg, Kofferraumvolumen 480 l, Max. Anhängelast 900 kg, Bodenfreiheit 178 mm, Bereifung 185/65 R15

Erweitertes Händlernetz

Lada verstärkt sukzessive sein Händlernetz um seine Modelle attraktiv und innovativ möglichst kundennahe präsentieren zu können.