Laden beim Baden auf Kärntner Seen

Laden beim Baden auf Kärntner Seen – Die Kelag und der Kärntner E-Auto Ladelösungs- Hersteller go-e starten im Sommer 2025 eine Tour, um das Thema E-Mobilität im Kärntner Tourismus und der Bevölkerung weiter zu stärken. Unter dem Motto #Ladenbeimbaden werden an drei beliebten Kärntner Badeseen – dem Klopeiner See, dem Wörthersee und dem Längsee – jeweils für eine Woche mobile Kelag-Ladesäulen mit insgesamt bis zu zwölf von go-e produzierten Ladestationen zur Verfügung stehen. Das Angebot, sein E-Auto während des Badeaufenthalts zu laden, ist für Badegäste und Touristen kostenlos.

Der Startschuss für die #Ladenbeimbaden-Tour fällt am 16. Juli 2025 auf dem Gemeindebadparkplatz St. Kanzian. Danach folgt das Gemeindebad Pörtschach von 23. bis 29. Juli 2025, und den Abschluss macht das Strandbad Längsee von 30. Juli bis 5. August 2025. Insgesamt läuft die Aktion drei Wochen lang, wobei jede Gemeinde eine Woche lang Gastgeber ist. Mit der Aktion wollen die Kelag und go-e nicht nur auf die steigende Bedeutung von E-Mobilität in der Bevölkerung und im Tourismus aufmerksam machen, sondern auch ein zeitgemäßes, nachhaltiges Service für die Gäste bieten.

“Gemeinden, die ihren Badegästen ad-hoc und gratis Lademöglichkeiten anbieten, präsentieren sich als zukunftsgerichtet und sprechen eine rasch wachsende Gästegruppe an”, betont Christian Philip, CCO von go-e. Die Badegäste können, wie von zu Hause gewohnt, batterieschonend mit AC-Wallboxen laden. Das langsame Ladetempo mit 11 kW ist ein Vorteil, denn man muss sein Auto nicht nach kurzer Zeit umstecken.

„E-Mobilität ist die Zukunft. Wir bieten unseren Kunden bereits heute zahlreiche Vorteile und Möglichkeiten, Energie umweltfreundlich und kosteneffizient einzusetzen. Mit dieser Aktion wollen wir die E-Mobilität in Kärnten weiter vorantreiben und auf die steigende Bedeutung von öffentlichen Ladestationen aufmerksam machen“, so Alexander Jordan von der Kelag.