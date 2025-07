Ladepark Parndorf – Strom für alle

Ladepark Parndorf – Strom für alle – Mercedes-Benz hat seinen ersten eigenen Charging Hub in Österreich eröffnet. Innerhalb eines Jahres plant Mercedes-Benz mindestens fünf weitere Ladeparks in Österreich zu etablieren als Teil des globalen Engagements des Unternehmens zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Bis zum Ende des Jahrzehnts sind mehr als 10.000 Schnellladepunkt weltweit geplant. Mercedes-Benz setzt damit neue Standards für schnelles, bequemes, grünes und zuverlässiges Laden von Elektrofahrzeugen. Für den Aufbau und Betrieb des Mercedes-Benz Schnellladenetzes in Europa setzt Mercedes-Benz auf den Energie- und Mobilitätsexperten E.ON als Partner.

Der neue Ladepark in Parndorf liegt direkt an der A4 inmitten des Parndorf Fashion Outlets. Besitzer von Elektrofahrzeugen können ab sofort an 10 Ladepunkten mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 kW schnellladen. Dank eines intelligenten Lademanagements kann jedes Fahrzeug mit der jeweils maximal verfügbaren Energie geladen werden. Die Charging Hubs sind für alle Fahrzeugmarken offen zugänglich.

„Mit unserem ersten eigenen Ladepunkten schaffen wir ein Ladeerlebnis, das weit über die reine Infrastruktur hinausgeht. Hier trifft wegweisende Technologie auf Komfort und Premium-Service – genau so, wie es unsere Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz erwarten. Gleichzeitig setzen wir ein starkes Zeichen für den Ausbau der Elektromobilität in Österreich und treiben die Transformation konsequent voran.“, so Agnieszka Kühn,CEO bei Mercedes-BenzFinancial Services Austria. Weitere Standorte befinden sich bereits in Vorbereitung – so in Allhaming – Oberösterreich – und Völkermarkt -Kärnten sind Eröffnungen für die kommenden Wintermonate geplant.

Komfortables Schnellladen bei Mercedes-Benz



Der barrierefreie Standort direkt an der A4 in Parndorf wurde sorgfältig ausgewählt, um ein gehobenes Kundenerlebnis zu ermöglichen. Kunden können während des Ladevorgangs attraktive Annehmlichkeiten nutzen, dank der Lage im Komplex der Shopping Galerie. Beleuchtete Elemente an Smart Poles, wie eine LED-Lichtspirale, nummerierte Ladeplätze und eine dynamische Status-LED-Leiste bieten zusätzlichen Komfort und geben Informationen zur Verfügbarkeit der jeweiligen Ladesäule sowie zum Ladestatus. Charakteristische Markenelemente wie der ikonische 3D Chrom Stern von Mercedes-Benz sowie ein hochwertiger Silber-Look der Ladesäulen prägen das Gesamtbild.

Die Vorteile beim Laden



Die Ladeparks sind für Kunden nahtlos ins digitale Ladenetz MB.CHARGE Public [1] integriert. In elektrischen MB Fahrzeugen zeigt das Navigationssystem die genaue Position und die aktuelle Verfügbarkeit von Ladepunkten an. Diese Informationen werden von der Navigation mit Electric Intelligence verwendet, um eine komfortable und zeiteffiziente Route inklusive Ladestopps zu berechnen.

Gleichzeitig kann man eine Reservierungsfunktion nutzen, die den Ladepunkt exklusiv im Voraus bucht. An der Ladesäule erfolgt die Authentifizierung über die Anzeige im MBUX Multimediasystem, die Mercedes-Benz App, die MB.CHARGE Public Ladekarte oder direkt über Plug & Charge. Alles Weitere wird ganz automatisch geregelt. Jeder Ladevorgang wird automatisch abgebucht und man bietet seinen Kunden Festtarife an. Der Preis im M & L-Tarif liegt bei unschlagbaren €0,39/kWh.