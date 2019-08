Ladezeiten bei E-Autos – Mangelnde Auskunftsfreude

Schon aufgefallen? Wenn es beim Thema Schnellladen um die Ladezeiten bei E-Autos auf 100 Prozent geht, herrscht bei den Herstellern eher mangelnde Auskunftsfreude. Beim Laden an einer 100-kW-Schnellladestation (400 Volt) per Gleichstrom, über CCS-Kabel werden nur die Werte von null auf 80 Prozent angegeben. So nimmt man den Autofahrern die Angst, sich an „uncharmant“ platzierten Ladesäulen ewig lang die Beine in den Bauch zu stehen.

80% üblich?

Die Hersteller argumentieren immer mit der Annahme, dass das Schnellladen bis 80 Prozent der Batteriekapazität der gängige Anwendungsfall sei. Aber es gibt sicher Autofahrer, die gerne mit vollen Akkus die Reise fortsetzen. Um mit einem Sicherheitspolster die nächste Ladestation anzusteuern. Schließlich kann diese ja defekt oder blockiert sein.

Man argumentiert, es käme auf die „Umgebungsbedingungen“ an. Deswegen sei eine allgemeingültige Angabe nicht möglich. Die meisten Hersteller mauern. Oder sie verweisen darauf, dass die Zahlen einfach noch nicht vorlägen. Interessanterweise ist das beim Laden an Wallboxen kein Problem.

Man sollte annehmen können, dass bei Autos, die kürzer als ein Jahr vor der Markteinführung stehen, das Befüllen der Batterien ausreichend untersucht ist. Schließlich sind das Laden und die Ladedauer eines der wichtigsten Themen. Gemeinsam mit der Infrastruktur. Themen die die Autofahrer bei der Entscheidung für ein Elektroauto entscheidend beeinflussen.

Von 80 auf 100% sinkt Ladeleistung rasch

Faktum ist, dass die Ladeleistung während der letzten rund 20 Prozent rapide abnimmt. So nimmt auch das Füllen des letzten Fünftels überproportional viel Zeit in Anspruch. Damit wird das ständig gezeichnete Bild von der verlängerten Kaffeepause bis zur Weiterfahrt deutlich getrübt. Das dürfte ein Grund für die mangelnde Auskunftsfreudigkeit der Automobilkonzerne sein.

Audi dagegen macht aus dem 100-Prozent-Schnellladen beim e-tron 55 kein Geheimnis. Die Ingolstädter rücken die hundert Prozent-Zeiten freimütig heraus. Demnach dauere es bei einer 150 kW-Station 48 Minuten, bis das Elektro-SUV von fünf auf 100 Prozent gefüllt ist. Zum Vergleich: Bis 80 Prozent sind es nur 30 Minuten. Der Wert, bis die Batterien vollständig geladen sind ist somit verschmerzbar. Und auch in einer Mittagspause zu schaffen. Audi erklärt seine Werte mit einem „intelligenten Batteriemanagement“. Das schone die Akkus beim Füllen.

