Ladezugang in ganz Europa

Wallbox Chargers bietet seinen Kunden künftig Ladezugang in ganz Europa. Beim Kauf einer Heimladestation erhält man einen kostenlosen Elektropass, einen RFID-Schlüsselanhänger. Der ermöglicht einfachen und einheitlichen Zugang zu europaweit 255.000 öffentlichen Ladestationen. So sollen Wallbox Kunden künftig auch öffentlich ohne Stress laden können.

Das Laden von Elektroautos (EV) an öffentlichen Säulen ist nicht immer einfach. Wegen der vielen unterschiedlichen Betreiber haben öffentliche Ladesäulen keine einheitlichen technischen Bedienungsstandards. Besonders die Zugangs- und Bezahlprozesse sind unterschiedlich. EV-Fahrer müssen sich deshalb an Ladesäulen mit sehr unterschiedlichen Abläufen auseinandersetzen. Das führt zu Frust. Denn nicht immer klappt es, den Ladevorgang reibungslos zu starten.

Zwar laden die meisten EV-Fahrer sowieso lieber bequem und günstig zuhause an der eigenen Wallbox. Das ist aber nicht immer möglich. Um auch das Laden an öffentlichen Säulen einfacher für EV-Fahrer zu gestalten, hat sich Wallbox Chargers, mit Electromaps zusammengetan. Das Ziel: Wallbox Chargers-Kunden sollen auch an öffentlichen Ladesäulen bequem und ohne Stress laden können.

So bekommt man Ladezugang in ganz Europa

Ab April bekommen Wallbox Chargers-Kunden beim Kauf des Heimladegerätes Pulsar Plus einen kostenlosen Elektropass im Wert von 15 Euro. Der Elektropass ist ein RFID-Schlüsselanhänger. Damit können sich EV-Fahrer an öffentlichen Ladestationen in ganz Europa unkompliziert anmelden bzw. den Ladevorgang starten. Einfach, indem man den Elektropass-Schlüsselanhänger an die Ladestation hält.

So funktioniert`s

– Kostenlos die Electromaps App herunterladen

– Profil erstellen

– Elektropass Schlüsselanhänger mit der App koppeln und aktivieren

– Den Aktivierungscode auf der Rückseite des Schlüsselanhängers eingeben

Die Wallbox

Pulsar Plus ermöglicht bequemes Laden zuhause. Kleiner als ein Toaster und leichter als ein Laptop, verfügt sie über ein fest installiertes Kabel. Sie ist die neueste Generation der vom ADAC mit 1,9 bewerteten Wallbox Pulsar. Erhältlich ist Pulsar Plus mit unterschiedlichen Ladeleistungen (7,4, 11 und 22 Kilowatt). Sie bietet Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität. Ladevorgänge lassen sich über die myWallbox-App planen, steuern und überwachen. Möglich ist auch ein Lastausgleich per Power Boost Upgrade, um eine Überlastung des Haushaltsstromnetzes beim Ladevorgang zu vermeiden. Ihr Preis liegt bei 829 Euro (UVP).

