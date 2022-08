Ladies Safety 2022 – Damenwahl

Damenwahl bei den Ladies Safety 2022 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden. Die Nachfrage nach den Porsche Safety-Trainings ist bei den vielen Porsche Neuwagenkunden ungebrochen hoch. Mit der Einführung der Ladies Safety im Jahr 2021 ist Porsche in Österreich dem vielfach geäußerten Wunsch der weiblichen Porsche-Fans eines speziellen Fahrsicherheitstraining gefolgt. Um das Bewegen ihres Porsche-Modells im Alltag und für den Ernstfall zu perfektionieren und trainieren.

Am 3. September erwartet man wieder bis zu 24 Teilnehmerinnen beim diesjährigen Ladies Safety im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Saalfelden. Für schnellentschlossene Porsche-Fahrerinnen sind aktuell noch ein paar Restplätze verfügbar. Getreu dem Motto „first come, first serve“.

Exklusiver Kreis

Die Ladies Safety 2022 – Stichwort Damenwahl – finden wieder im kleinen, exklusiven Kreis statt. Was auch die Intensität des Trainings steigert. Die Übungen sind in Gruppen (Basic und Advanced) zu maximal 10 Personen mit dem eigenen Fahrzeug zu absolvieren. Auf der Agenda stehen etwa Lenkübungen zum Kennenlernen der idealen Sitzposition. Korrekte Lenkradhaltung und Lenktechnik. Die Optimierung der Bremstechnik sowie das richtigen Kurvenfahren bis hin zum Gefahrentraining mit Hindernissen. Und schließlich das Bewältigen des Handlingkurses mit Steigungs- und Gefällestrecken.

„Für alle Porsche Neuwagenkäuferinnen oder -käufer ist deshalb das erste Ladies Safety oder Porsche Safety Training immer im Kauf inkludiert“, so Helmut Eggert, Porsche Geschäftsleiter in Österreich. „Erfahrene ÖAMTC-Instruktoren vermitteln zahlreiche Feinheiten, die das Porsche Fahren noch sicherer machen und den Fahrspaß erhöhen. Damit leistet Porsche auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.“

Ausblick 2023

Die Termine für die Porsche Safety und Ladies Safety Trainings 2023 sind bereits fixiert. Im kommenden Jahr finden die beliebten Sicherheitstrainings im April wieder im ÖAMTC-Fahrtechnik Zentrum Teesdorf (20.-22.4.23) und im September im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Brandlhof (7./8.9.23) statt. Die Teilnahmegebühr beträgt Euro 299,- inkl. MwSt. Die Gutscheine für ein Porsche Safety oder Ladies Safety kann man in jedem Porsche Zentrum oder Porsche Service Zentrum erwerben. Für jeden Porsche-Neuwagenkunden ist das Training mit Gutschein, den dieser beim Neuwagenkauf erhält, kostenlos.

