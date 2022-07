Lässt dieser Elektromotor den Verbrenner vergessen?

Der SCT-Elektromotor von Mahle wirft die Frage auf, lässt dieser Elektromotor den Verbrenner vergessen? Wie klingt das? Fährt ein batteriebetriebener 40 Tonnen-Sattelzug mit voller Leistung den Brenner Pass hinauf. Oder: Auch nach einem halben Dutzend Volllast-Sprints mit dem Batterieauto knickt dessen Leistung nicht ein? Davon träumen die Fahrer von reinelektrischen Fahrzeugen. Bisher erlaubt sich der Elektroantrieb, den Vorwärtsdrang einzubremsen, wenn ihm zu heiß wird. Der Zulieferer Mahle verspricht nun Besserung. Fahren wie mit einem Verbrennungsmotor soll der brandneue SCT-Elektromotor erlauben.

Mahle präsentiert bei der IAA Transportation im September 2022 mit dem „Superior Continuous Torque“-Elektromotor“ (SCT) eine Baureihe bisher einzigartiger Motoren präsentieren. Die arbeiten unbegrenzt lange mit hoher Leistung. 90 Prozent Dauerleistung und mehr. Möglich macht diesen Technologiesprung ein neues Kühlkonzept. Außerdem ist der neue E-Motor kleiner, leichter und effizienter als andere. Und man kann ihn auch ohne den Einsatz Seltener Erden – etwa aus China – bauen.

Mahle – Vollsortimentsanbieter für E-Motoren

Der SCT-Elektromotor eignet sich aber nicht nur für schwere Lkw, sondern auch für Pkw, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Traktoren. Das macht Mahle zum Vollsortimentsanbieter im Bereich elektrischer Antriebe. Man deckt vom E-Scooter bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen, Offroad- und Industrieanwendungen alle möglichen Einsatzfelder für Elektroantriebe ab. “Große E-Motoren zu bauen, die kurzfristig hohe Leistungen erbringen, ist einfach. Was am Markt bisher noch fehlte, um E-Fahrzeuge absolut alltagstauglich zu machen, waren ausdauernde und gleichzeitig kompakte Antriebe” so Martin Berger, Leiter der Mahle Konzernforschung. Dieser SCT-Elektromotor lässt den Verbrenner vergessen, er macht den Weg frei für die Ablösung des Verbrennungsmotors in allen Fahrzeugklassen.

Technologiesprung

Der SCT E-Motor ist so konstruiert, dass er innerhalb eines breiten Drehzahlbereichs besonders effizient arbeitet. Seine Dauerleistung beträgt dabei über 90 Prozent seiner Spitzenleistung. Dieses bislang unerreicht hohe Verhältnis bedeutet einen Technologiesprung. Erreicht durch den Einsatz einer integrierten Ölkühlung, die ihn robust macht. Und gleichzeitig die Nutzung der entstehenden Abwärme im Gesamtsystem des Fahrzeugs ermöglicht. Durch die extrem kompakte Bauweise ergibt sich gleichzeitig ein Materialkosten- und Gewichtsvorteil. Ein leichterer Motor erfordert weniger Material bei der Herstellung. Er erhöht bei Nutzfahrzeugen die mögliche Nutzlast und bei Pkw die Reichweite.

Bei der Auslegung des Produkts hat sich Mahle für einen sogenannten permanenterregten Motor entschieden. Diese Bauart ermöglicht eine sehr kompakte Konstruktion. Und es muss keine Energie als „Erregerstrom“ in den Rotor übertragen werden. Das macht den Motor effizient und verschleißfrei. Zur Erzeugung des Magnetfelds im Motor kommen Neodym-Magnete, derzeit die stärksten herstellbaren Permanentmagneten, zum Einsatz. Für eine größere Unabhängigkeit von Rohstoffen kann man den Motor auch ohne Magneten auslegen. Auch in dieser Variante würde er mit dem von Mahle entwickelten kontaktlosen Übertrager verschleißfrei und effizient arbeiten. Und dabei nur geringfügig mehr Bauraum beanspruchen. (aum)

