Lamborghini: Bortolotti und Caldarelli sind Fahrer für das LMDh-Programm

Laut Lamborghini Squadra Corse sind die Werksfahrer Andrea Caldarelli und Mirko Bortolotti die ersten beiden Fahrer für das Line-up im LMDh-Programm (Le Mans Daytona Hybrid). Das debütiert 2024 in der FIA World Endurance Championship (Hypercar-Klasse) und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship (GTP-Klasse). Die Werksfahrer Andrea Caldarelli und Mirko Bortolotti sind auch für das neue Projekt bestätigt. Und zwar nicht nur als Piloten, sondern auch als Testfahrer, um zur Entwicklung des Prototyps beizutragen.

„Wir sind besonders stolz darauf, Mirko und Andrea als erste Piloten für das LMDh-Programm anzukündigen“, so Lamborghini-Motorsportchef Giorgio Sanna. „Beide haben wesentlich zum Erreichen historischer Ergebnisse für Lamborghini im GT-Bereich beigetragen. Ich bin sicher, dass ihr Talent und ihre Erfahrung einen Mehrwert darstellen, um wettbewerbsfähig zu sein.“

Mirko Bortolotti

Am 10. Januar 1990 in Trient geboren. Er begann seine Karriere im Kartsport. Im Alter von 15 Jahren debütierte er in Einsitzern, fuhr sechs Saisonen in verschiedenen Rennserien. Und gewann die italienische Formel-3-Meisterschaft sowie den FIA-Formel-2-Titel. 2014 folgten die ersten Siege mit Lamborghini in der italienischen GT. Im Jahr darauf wichtige Podiumsplätze in der Blancpain GT Series und ein Sieg im ADAC GT Masters mit dem debütierenden Huracán GT3. Er gewann in den folgenden Jahren die Meisterschaft der Blancpain GT Series (2017). Das 24-Stunden-Rennen von Daytona (2018 und 2019) und das 12-Stunden-Rennen von Sebring (2019) in der GTD-Klasse am Steuer des Huracán des GRT Grasser Racing Teams. 2022 debütierte Bortolotti mit dem österreichischen Team im Huracán GT3 in der DTM und führt die Fahrerwertung zur Saisonhälfte an.

Andrea Caldarelli

Am 14. Februar 1990 in Pescara geboren. Nach seinem Debüt im Kartsport und in den europäischen Formelsportarten zog er nach Japan, wo er eine glänzende Karriere in Einsitzern und der Super GT verfolgte. 2017 engagierte ihn Lamborghini als offiziellen Fahrer. 2019 gewann er die „Triple Crown“ der GT World Challenge Europe am Steuer des Huracán GT3 EVO des Orange 1 FFF Racing Teams. Zusammen mit Marco Mapelli. 2020 siegte er mit Paul Miller Racing beim 24-Stunden-Rennen von Daytona in der GTD-Klasse. Im Jahr darauf erlebte er eine triumphale Saison in der Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS, bei der er sich den Fahrertitel sicherte. 2022 setzt er sein Engagement in der amerikanischen Meisterschaft fort, wobei Caldarelli mit vier Siegen aus vier Rennen aktuell Erster in der Fahrerwertung ist. Neben Bortolotti und Caldarelli nominiert Lamborghini weitere Fahrer für das LMDh-Programm.

