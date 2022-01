Lamborghini Countach LPI 800-4: Supersportler ausverkauft

Der neue Supersportler – Lamborghini Countach LPI 800-4 – ist in seiner limitiertenAuflage von 112 Exemplaren schon lange ausverkauft. Und zwar schon seit vor seiner Präsentation 2021 in Pebble Beach. Und erstmals seit damals hat er jetzt auch öffentliche Straßen unter die Räder genommen. Dem Anlass entsprechend gleich mit zwei weiteren Ikonen aus Sant’Agata. Gemeinsam mit dem ersten Countach LP 400 und dem letzten Countach 25° Anniversario.

Der Countach LPI 800-4 wartet mit einer Gesamtleistung von 814 PS auf. Er ist mit einem 6,5 Liter großen Lamborghini-V12-Motor mit einer Leistung von 780 PS ausgestattet. Dazu kommt ein direkt mit dem Getriebe gekoppelter 48-Volt-Elektromotor. Der stellt weitere 34 PS für ein direktes Ansprechverhalten und verbesserte Fahrleistungen bereit. Den Elektromotor speist ein Superkondensator, der gegenüber einer Lithium-Ionen-Batterie mit gleichem Gewicht eine dreimal höhere Leistung abgibt.

Die Stückzahl 112 des Lamborghini Countach LPI 800-4 verweist auf das Kürzel „LP 112“. Den intern in der Entwicklungsphase der ersten Verion des Lamborghini Countach verwendeten Projektnamen. Der Countach LPI 800-4 geht ab dem ersten Quartal 2022 an die Kunden in aller Welt. Die genießen das Privileg, ein Stück Automobilgeschichte zu fahren, das für die Zukunft neu erfunden wurde.

