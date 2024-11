Lamborghini Day – Europapremiere des Temerario

Mehr als 400 Gäste fanden sich mit ihren Supersportwagen zum Lamborghini Day im Luftschiffhangar Mülheim an der Ruhr ein. Dort tauchten sie in eine umfassende und rasante Lamborghini-Feier ein, in deren Verlauf sie den Lamborghini Temerario1 kennenlernen konnten. Der neueste Supersportwagen der Marke bewegt sich dank seines 920 PS starken Biturbo-V8-Hybridantriebs in einer eigenen Liga.

Der Höhepunkt eines Tages voller unvergesslicher Erlebnisse war die Europapremiere des Lamborghini Temerario, die zum Auftakt der Veranstaltung stattfand. Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Lamborghini, Stephan Winkelmann, präsentierte den Wagen zusammen mit Chief Technical Officer Rouven

Mohr, Chief Sales and Marketing Officer Federico Foschini und Aftersales Director Alessandro Farmeschi. Die Enthüllung wurde durch eine vielseitige und unvergessliche Darbietung des talentierten französischen Hip Hop-Künstlers Sadeck Berrabah und seiner Crew begleitet.

Motorisierung & Leistung

Mit der Markteinführung des von einem V8 Biturbo-Hybrid angetriebenen Temerario, der eine beeindruckende Leistung von 920 PS vorweisen kann,

vervollständigte Lamborghini seine elektrifizierte Direzione Cor Tauri-Modellserie. Der Temerario wurde in Blu Marinus ausgestellt, zusammen mit der Alleggerita-Version in Verde Mercurius -grün -, umgeben von den beiden anderen Plug-in-Hybridversionen: dem ersten Plug-in-Hybrid-Super-SUV Urus SE2 in Arancio

Egon – orange – und Verde Selvans – grün – sowie der V12-HPEV – High Performance Electrified Vehicle – Revuelto3 in Blu Arione (blau) und Grigio Artis (grau).

O-Ton Stephan Winkelmann

„Es ist mir eine Ehre, Sie alle zum ersten Lamborghini Day Germany begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung ist von besonderer Bedeutung, da wir die Europapremiere des Lamborghini Temerario feiern. Dieser V8-Biturbo Plug-in-Hybrid mit 920 PS markiert den Abschluss unserer elektrifizierten Modellreihe im Rahmen der

Strategie Direzione Cor Tauri“, kommentiert Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Lamborghini. „Dieses Modell verdeutlicht das Engagement von Lamborghini, höchste Leistung mit modernster Hybridtechnologie zu verbinden und so den Weg für eine nachhaltige Zukunft von

Supersportwagen zu ebnen. Direzione Cor Tauri, inspiriert vom hellsten Stern im Sternbild Stier, verkörpert unseren Innovationsdrang, während wir dem Geist von Lamborghini für fesselnde Leistung treu bleiben.

Zusammen mit dem Urus SE und dem Revuelto erweckt der Temerario diese Vision zum Leben und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Exklusivität.“

