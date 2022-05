Lamborghini expandiert in Schweden

Automobili Lamborghini expandiert in Schweden und eröffnete einen neuen Schauraum in Stockholm. Dieses zweite Autohaus für Schweden in der Hauptstadt gesellt sich zu Lamborghinis erstem erfolgreichen Franchise-Standort in Malmö. Beide Händler betreibt Semler Premium, eine spezialisierte Einzelhandelsgruppe für Luxus- und Supersportwagen.

„Das ist für Lamborghini eine wichtige Expansion auf unserem skandinavischen Markt“, sagte Francesco Cresci, Automobili Lamborghini Regional Director EMEA. Er nahm an der offiziellen Einweihungsveranstaltung des Schauraums mit über 100 geladenen Kunden und VIPs teil. „Schwedische Kunden zeigen sich begeistert vom hier enthüllten Huracán Tecnica sowie unseren Supersport-Modellen und natürlich dem Super-SUV Urus.“

Schauraum-Erlebnis für Autoliebhaber

Der neue 424 m2 große Schauraum ist als 360-Grad-Erlebnis für Autoliebhaber konzipiert. Von Lamborghini geschulte Experten führen Kunden durch eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Lamborghini-Modellen und einen speziellen Bereich für Ad Personam. Mit dem Individualisierungsprogramm können Eigentümer ihr neues Auto mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten personalisieren. Das neue autorisierte Servicezentrum bietet Besitzern in der Region zudem vollständige Aftersales-Einrichtungen.

Es gibt jetzt 74 Lamborghini-Händler im Raum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), während das weltweite Netzwerk 173 Händler umfasst.

