Lamborghini Lifestyle an der Costa Smeralda in Porto Cervo

Automobili Lamborghini kehrt im dritten Jahr in Folge mit der exklusiven Lamborghini Lounge in Porto Cervo an die Costa Smeralda zurück. Als Bezugspunkt für Kunden und VIP-Gäste, die vom Lifestyle und der Exzellenz der Marke aus Sant’Agata Bolognese fasziniert sind, werden in der Lamborghini Lounge die letzten Produktneuheiten ausgestellt und ausprobiert.

Die Fahrzeuge für Testfahrten, reichen vom Super-SUV URUS in der exklusiven Lackierung Pearl Capsule bis zur Produktlinie Huracán, die ab August durch die neueste angebotene Ausführung STO vervollständigt wird. Die Essenz des V12-Motors wird hingegen vom LP 780-4 Ultimae repräsentiert, der neuesten, exklusivsten und – wie der Name bereits suggeriert – finalen Version der Aventador-Familie, die ab dem 8. August in statischer Ausstellung zu sehen sein wird.

Testfahrten auch im Lamborghini Squadra Corse

Für die Testfahrten sind verschiedene Ausführungen der Huracán EVO-Familie vorgesehen, darunter der exklusivste und adrenalingeladene STO, die reine Essenz der Motorsport-Fähigkeiten von Lamborghini Squadra Corse in Form eines für die Straße zugelassenen Supersportwagen mit überragenden Leistungsdaten: 640 PS und ein Leistungsgewicht von 2,09 kg/PS, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,0 Sekunden.

Auch der Super-SUV Urus, das binnen kürzester Zeit nach seiner Markteinführung meistproduzierte Modell der Firmengeschichte, wird dank seiner großen Einsatzvielfalt in Verbindung mit herausragenden Leistungs- und technischen Daten auch für Testfahrten auf der Straße zur Verfügung stehen: 650 PS und 850 Nm Drehmoment; von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h; Allradantrieb mit aktiver Drehmomentverteilung und Allradlenkung für perfekte Manövrierbarkeit auf jedem Straßenbelag.

