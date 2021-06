Lamborghini – neuer Chief Procurement Officer

Paolo Gabrielli ist neuer Chief Procurement Officer von Automobili Lamborghini. Er trägt damit die Verantwortung für die komplexen Abläufe des Lieferantenbeziehungsmanagements. Die Ernennung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens. Denn mit dem Nachhaltigkeitsfahrplan „Direzione Cor Tauri“ strebt man die Dekarbonisierung der Modellpalette und des Produktionsstandorts in Sant’Agata Bolognese an. Und vollzieht damit einen bedeutenden Wandel.

Paolo Gabrielli, Maschinenbauer und Master in „Business and Administration“ begann seine Laufbahn im Jahr 2000. Im Fiat Research and Development Centre. Anschließend wechselte er zum VW-Konzern. Danach zu Porsche Italia als technischer Serviceleiter. Um nun die Verantwortung als Chief Procurement Officer bei Lamborghini zu übernehmen.

2011 folgte sein Einstieg bei Lamborghini, mit Leitung der Aftersales-Abteilung. 2014 gründete er die Abteilung „Lamborghini Polo Storico“. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe der Marke aus Sant’Agata Bolognese zu bewahren. In seiner neuen Funktion folgt Paolo Gabrielli Federico Foschini nach, der im März zum Chief Marketing & Sales Officer von Lamborghini bestellt wurde.

