Lamborghini Sián – Hybrid-Supersportler

Mit dem Lamborghini Sián stellt Automobili Lamborghini auf der IAA einen Hybrid-Supersportler vor. Mit neuen Technologien und außergewöhnlicher Hybrid-Leistung. Der schnellste Lamborghini aller Zeiten zeichnet sich durch ein neues futuristisches Design aus. Stilistisch schöpft er aus der Marken-DNA, ist aber klar für eine neue Ära entworfen.

Ausgehend vom legendären Lamborghini V12-Motor entwickelte man für den Sián einzigartige Hybrid-Technologien. Um die die dynamischen Leistungsmerkmale eines Lamborghini-Supersportlers mit Saugmotor zu erzielen. So kommt der Sián den zukünftigen Anforderungen an eine Elektrifizierung entgegen. „Der Sián ist ein Meisterwerk der Möglichkeiten“, sagt Stefano Domenicali, Chairman and Chief Executive Officer von Automobili Lamborghini. „Der Sián ist der erste Schritt auf Lamborghinis Weg in Richtung Elektrifizierung. Er nimmt die neue Generation unseres V12 Motors vorweg. Der Name Sián bedeutet im bolognesischen Dialekt „Blitz“. Ein Verweis auf den ersten elektrischen Antrieb eines Lamborghini Serienfahrzeugs.“

Hybrid-Power für höchste Leistung

Der Sián ist mit dem V12 ausgestattet und besitzt einen neuen Antrieb für Supersportwagen. Ein einzigartiges Hybrid-System. Es zielt darauf ab, höchstmögliche Leistung bei geringstem Gewicht bereitzustellen. Dazu wurde ein 48 Volt E-Motor mit 34 PS in das Getriebe eingebaut. Um eine sofortiges Ansprechverhalten und verbessere Leistungsmerkmale sicherzustellen. Erstmals wurde in einem Niederspannungs-Hybridfahrzeug eine direkte Verbindung zwischen dem E-Motor und den Achsen hergestellt. Der E-Motor unterstützt bei niedrigen Geschwindigkeiten auch das Rangieren, etwa beim Rückwärtsfahren und Parken mit elektrischer Leistung.

Die Stromspeichertechnologie ist eine Weltneuheit. Statt einer Lithium-Ionen-Batterie kommt im Sián ein Superkondensator zum Einsatz. Eine bahnbrechende Technologie, die bereits im Lamborghini Aventador Anwendung findet. Sie ist aber stark weiterentwickelt und kann heute zehn Mal mehr Leistung speichern. Der Superkondensator ist dreimal leistungsstärker als eine Batterie mit gleichem Gewicht. Und dreimal leichter als eine Batterie mit gleicher Leistung. Die aus dem Superkondensator und dem Elektromotor bestehende Elektroanlage wiegt nur 34 Kilogramm.

Diese Technologie wird mit einem V12-Motor kombiniert. Er besitzt Einlassventile aus Titan und stellt 577 kW/785 PS bei 8.500 U/min bereit. Die höchste je von einem Lamborghini Triebwerk erreichte Leistung. Zusammen mit den 34 PS des Hybridsystems kommt der Sián auf insgesamt 602 kW/819 PS. Der Sián erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Er ist der Lamborghini mit der besten Beschleunigung aller Zeiten. 0 auf 100 km/h in weniger als 2,8 Sekunden.

Dieses neue Niveau in Bezug auf Leistung und Emotionen verquickt sich mit gesteigertem Fahrkomfort durch das Hybridsystem. Der Fahrer spürt lediglich den Schub der Beschleunigung, wobei alle möglichen ruckartigen Bewegungen eliminiert sind.

Limited Edition: 63 Einzelstücke

Die Dynamik und die verblüffende Technologie des Lamborghini Sián kommen nicht nur in beim Design zum Ausdruck. Sie verkörpern auch eine neue Ebene der Haute Couture. Alle 63 Meisterstücke werden für den jeweiligen Eigentümer vom Lamborghini Centro Stile in Zusammenarbeit mit Lamborghini Ad Personam individuell gestaltet. ES entstehen exklusive und einzigartige Fahrzeuge.

Der Lamborghini Sián wird auf der IAA 2019 erstmals präsentiert.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp