Lamborghini Sterrato – Erster Blick auf den Fuori Strada

Die Idee zum neuesten Projekt von Lamborghini gibt es schon seit einigen Jahren. Sie ist fast so alt wie der Huracan selber. Bereits vor sechs Jahren als Mitja Borkert von Audi zu Lamborghini kam, gab es Überlegungen für ein hochgestelltes Modell. Zu Beginn war es wohl nur eine Konzeptidee, doch als Stephan Winkelmann wieder zu Lamborghini zurückkehrte, ging es schnell. Aus einer Spielerei, die insgeheim schon getestet worden war, wurde nun der Huracan Sterrato.

Und genau so entstand nun die abenteuerliche Variante des Huracan, der seine Gene mit dem 640 PS starken Tecnica teilt, im Sterrato aber auf 610 PS gedrosselt wurde. Wie auch immer: Sie katapultieren ihn in 3,4 Sekunden auf 100 km/h – V-max wird bei 260 km/h elektronisch abgeregelt. Die Kraft geht wie bisher über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie eine elektronisch gesteuerte Haldexkupplung an alle vier Räder, hinten gibt es ein mechanisches Sperrdifferential. Dazu kommt noch die jüngste Version des Fahrdynamik-Systems LDVI, das beim Sterrato auch über einen Rallye-Mode verfügt.

Gemessen am Huracan Evo verfügt der Sterrato so über 44 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Äußerlich unterscheidet er sich im Wesentlichen durch seine Anbauteile aus Verbundwerkstoffen. Unter den Kotflügelverbreiterungen verstecken sich vorne auch eine 30 beziehungsweise 34 Millimeter breitere Spur hinten. Schweller und Diffusor wurden verstärkt, vorne gibt einen Unterfahrschutz aus Alu. Am Dach wurde eine Reling kombiniert mit einer Luftansaughutze und mit speziellen Filtern ausgestattet. Damit er wahrscheinlich der letzte 5,2-Liter-V10 der frei atmen kann. Zudem läuft die „Furori Strada“ Variante auf extra entwickelten Bridgestone Dueler Runflats. Als Gesamtgewicht werden 1470 Kilogramm vom Hersteller genannt.

Fahren durften wir den Sterrato noch nicht – die Produktion beginnt erst 2023 – dafür aber sehr genau inspizieren. Auffällig im Innenraum dabei war hier vor allem die grüne Alcantara-Ausstattung und ein Kompass sowie Anzeigen für den Neigungswinkel.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp