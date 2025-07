Lamborghini Temerario GT3 – Born to be wild

Lamborghini Temerario GT3 – Born to be wild – Der italienische Sportwagenhersteller ist mit dem Motorsport sehr eng verbunden nicht nur wegen de, DTM Gesamtsieg 2024. So unterstrich man einmal mehr sein Engagement im internationalen Motorsport mit der Präsentation des neuen Temerario GT3. Er wird wieder in internationalen Rennserien auf der ganzen Welt antreten und setzt gleichzeitig einen neuen Standard bei den Wettbewerbsfahrzeugen des Unternehmens. Darüber hinaus ist der Temerario GT3 der erste GT3-Rennwagen von Lamborghini, der vollständig im Werk Sant’Agata Bolognese entworfen, entwickelt und gebaut wird.

Die Motorsportvariante war von Beginn an konzeptionell eine GT3-Motorsport-Variante mit, was eine strategische Integration von rennsportorientierter Technik bereits in den frühesten Designphasen ermöglichte. Als Ergebnis dieses innovativen Ansatzes verfügt der Temerario GT3 über eine angepasste Version des Aluminium-Spaceframes, die speziell für die strukturellen und wartungsbedingten Anforderungen des Rennsports modifiziert wurde. Als Antrieb dient der 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo des Temerario, den die Ingenieure speziell im Bereich der Ansaugung und Aufladung modifizieren, um den GT3-Regularien zu entsprechen und unter Rennbedingungen Spitzenleistungen zu erzielen.

Entwicklung & Strategien

„Bei der Entwicklung des Temerario GT3 standen für uns Piloten und Teams als Nutzer ganz klar im Mittelpunkt“, sagt Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini. „Wir haben alles berücksichtigt, von der Effizienz der Aerodynamik über die Leistungskurve bis hin zu der Art und Weise, wie das Team das Auto bedienen kann. Der neue GT3 bewegt sich im Vergleich zu seinem Vorgänger in einem etwas anderen Leistungsfenster. Um eine perfekte Balance zu finden, verwenden wir unterschiedliche Konfiguration.

Wir sind zuversichtlich, dass der neue GT3 in Bezug auf die Rundenzeiten konkurrenzfähig sein wird. Auch arbeitet das Team daran, den Temerario GT3 unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich bei Nacht und Regen, gut fahrbar zu machen. Das Entwicklungsteam hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass er ein breites Betriebsfenster bietet und dass die Teams sehr gut mit ihm arbeiten können“, so Rouven Mohr.

Wir optimieren alle Bereiche und Komponenten des Lamborghini Temerario GT3 sorgfältig für den Wettbewerb, während das Designteam die Essenz des Serienfahrzeugs erhalten hat. Das GT3-Projekt stützt sich auf die Erfahrungen der Lamborghini-Motorsportabteilung mit dem Huracán GT3, der in den vergangenen zehn Jahren weltweit 96 Titel in GT3-Wettbewerben errang.

Powertrain & Leistung

Die Kraft des Temerario GT3 stammt vom serienmäßigen 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo. Lamborghini-Ingenieure entwickeln dafür jedoch einen Turbolader ohne Elektroeinheit. Das wurde nötig, damit er den internationalen GT3-Vorschriften entspricht – diese lassen keine Hybridsysteme zu. Dabei hat Lamborghini die Art der Leistungsentfaltung verändert: Statt der 800 PS des Serienmotors stellt der modifizierte Antrieb nun – vorbehaltlich der Leistungsbilanz – 550 PS bereit. Dafür dreht er aber bis 10.000 U/min und liefert mehr Leistung und Drehmoment als sein Vorgänger – und das in einem breiteren Drehzahlbereich.

Debüt & Termine – Lamborghini entwickelt den neuen GT3 mit Hinblick auf seine Konkurrenzfähigkeit mit allen Reifentypen und GT3-Vorschriften. Der neue Racer wird so den Anforderungen der Kundenteams gerecht, die ein immer ausgefeilteres und renntauglicheres Produkt erwarten. Die Entwicklungsphase wird Lamborghini in der Saison 2026 abschließen, nachdem er bei einer Reihe ausgewählter Veranstaltungen sein Debüt gegeben hat. Der erste Einsatz ist für die 12 Stunden von Sebring im März 2026 geplant. Selbstverständlich verpflichtet sich Lamborghini auch weiterhin allen Kundenteams, die in der kommenden Saison mit dem Huracán an den Start gehen, während dieser Übergangsphase technischen Support zu leisten.