Lamborghini trifft auf Goodwood

Anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums und des 30-jährigen Bestehens des Goodwood Festival of Speed hat Automobili Lamborghini seinen ersten Hybrid-Langstrecken-LMDh-Rennprototyp enthüllt. Bei der Veranstaltung in Großbritannien waren Lamborghini-Besitzer, internationale Medien und Fans anwesend.

Der Vorstandsvorsitzende von Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, äußerte seine Begeisterung über die Veranstaltung und erklärte: „Das Goodwood Festival of Speed bietet die perfekte Kulisse, um die Feierlichkeiten zu unserem 60-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 fortzusetzen. Goodwood ist der ideale Ort, um unser aufregendes neues Langstrecken-Rennwagenprojekt vorzustellen und den ersten dynamischen Auftritt unseres neuen Flaggschiffs, des Hybrid-V12 Revuelto, zu präsentieren: unser erstes neues Modell auf unserem Weg zur Elektrifizierung. Es ist uns wichtig, nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Lamborghini-Enthusiasten willkommen zu heißen, die im Laufe der vier Tage an der Veranstaltung in Großbritannien teilnehmen werden. So haben wir die Möglichkeit, unsere Autos und unsere Marke im wahren Lamborghini-Stil zu präsentieren.“

Auf der Veranstaltung präsentierte Lamborghini zusammen mit seiner Motorsportabteilung Squadra Corse den SC63 an einem eigenen Stand neben der Lamborghini VIP-Lounge. Der Name SC63 erinnert an das Gründungsjahr von Lamborghini vor 60 Jahren. Zu den besonderen Gästen auf der Bühne gehörten John Doonan, Präsident der International Motorsport Sports Association (IMSA), und Andrea Piccini, CEO und Teamchef des italienischen Partnerrennstalls Iron Lynx von Lamborghini. Ab 2024 wird ein Lamborghini-Fahrzeug in der Hypercar-Klasse der FIA World Endurance Championship antreten, darunter auch die renommierten 24 Stunden von Le Mans. Ein weiteres Fahrzeug wird in der GTP-Klasse des IMSA North American Endurance Championship Endurance Cup eingesetzt, zu dem die 24 Stunden von Daytona und die 12 Stunden von Sebring gehören.

Modellvorführung á la Excellence

Neben der Enthüllung des SC63 präsentierte Lamborghini den neuen Lamborghini Revuelto und den Huracán Sterrato vor der Lamborghini VIP-Lounge. Der Revuelto, ein Plug-in-Hybrid-V12-Supersportwagen feiert seinen dynamischen Auftritt vor der offiziellen Markteinführung später in diesem Jahr. Begleitet wurde er von der Huracán Sterrato, die zur V10-Huracán-Baureihe gehört und einen speziellen Rallye-Modus besitzt, der es ihr ermöglicht, neben Asphalt auch Schotter- und lockere Untergründe zu bewältigen. (aum)

