Lamborghini: Wechsel in der F&E-Abteilung

Bei Lamborghini vollzieht sich ein organisatorischer Wechsel in der F&E-Abteilung. Rouven Mohr wird neuer Chief Technical Officer von Lamborghini. Er gibt seine Rolle als Leiter für Verifizierung/Validierung Gesamtfahrzeug bei der Audi AG in Deutschland auf. Er übernimmt damit den Platz von Maurizio Reggiani. Nach einer ruhmreichen Karriere in der Supersportwagen-Industrie nimmt Reggiani im Unternahmen jetzt die strategische Position des Vizepräsidenten für Motorsport ein.

Reggiani ist damit für die zukünftige strategische Ausrichtung des gesamten Lamborghini-Motorsportabteilung verantwortlich. Die hat in den letzten Jahren einige der bedeutendsten Siege in GT-Meisterschaften eingefahren. Die Übernahme der neuen Position in einer Übergangsphase der Rennsportbranche in eine zunehmend nachhaltigere Zukunft. Sie zielt darauf ab, die Lamborghini Squadra Corse im Rahmen prestigeträchtiger und hart umkämpfter Meisterschaften zu stärken.

Reggiani als Mastermind

Stephan Winkelmann, Vorsitzender und CEO von Lamborghini: „Maurizio Reggiani stand hinter jeder grundlegenden Entscheidung, die es diesem Unternehmen ermöglichte, die heutigen Rekorde zu erzielen. Gleichzeitig heißen wir Rouven Mohr mit Enthusiasmus wieder in der Lamborghini-Familie willkommen. Sein Amtsantritt kommt in der entscheidenden Phase tiefgreifender Unternehmenstransformation angesichts der bevorstehenden Elektrifizierung der gesamten Produktpalette.“

Maurizio Reggiani, 1959 in San Martino Spino (Modena) geboren, ist im Motor Valley aufgewachsen. Sein Berufsleben verbrachte er im Umfeld von Hochleistungsmotoren. Zunächst bei Maserati. Dann arbeitete er von 1987 bis 1995 bei Bugatti in Campogalliano. Schließlich kam er 1995 als Projektleiter für den Murciélago zu Lamborghini. In dieser Rolle war er bis 2001 tätig. 2006 wurde er zum Chief Technical Officer. In dieser Rolle definierte er jene Strategien, die den wichtigsten technologischen und gestalterischen Innovationen der V12-, V10- und V8-Turbo-Modelle sowie der Sondereditionen des Autobauers aus Sant‘Agata zugrunde liegen.

Rouven Mohr wurde 1979 in Saarbrücken geboren. Nach seinem Studium des Ingenieurwesens in Kaiserslautern trat er 2008 als Prüfingenieur für Fahrwerksbeständigkeit der technischen Leitung von Audi bei. Dort wurde er 2014 zum Leiter des Projektmanagements Gesamtfahrzeug für die Audi-Modelle A3, TT, Q7 und Q8 ernannt. 2017 wechselte er zu Lamborghini, wo er zwei Jahre lang als Entwicklungsleiter Gesamtfahrzeug die Entwicklung von Aventador, Huracán und Urus begleitete. Als Leiter für Energie- und Gewichtsmanagement kehrte er zu Audi zurück. 2020 folgte seine Ernennung zum Leiter für Verifizierung/Validierung Gesamtfahrzeug.

