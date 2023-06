Lancia: Der Ypsilon am Start

Bei der Rückkehr der Marke Lancia auf die internationalen Märkte nächstes Jahr ist als erstes Modell der Ypsilon am Start. Das Comeback der Marke außerhalb Italiens – dort gehört der Ypsilon noch immer zu den meistverkauften Modellen – ist genau definiert.

Als Erster am Start ist also der Lancia Ypsilon. Als Hybrid- und vollelektrische Variante. Ihm folgt 2026 das neue Flaggschiff Gamma und 2028 schließlich die vollelektrische Schrägheck-Limousine Delta. Ab 2028 kommen alle Lancia-Modelle nur noch als batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt. Außerdem folgt 2025 noch eine sportliche Version des Ypsilon mit den traditionsreichen beiden Buchstaben HF.

Premium-Trio

Zusammen mit den beiden Marken DS und Alfa Romeo bildet Lancia im Stellantis-Konzern dann das Premium-Trio. Dabei soll Lancia, so definiert Produktchef Paolo Loiotile, „für italienische Eleganz stehen“. Die Wiederauferstehung von Lancia ist auch der persönliche Wunsch von Stellantis-Chef Carlos Tavares.

Lancia will auch beim Neustart eine exklusive Marke bleiben. Und vorerst auf den Märkten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Belgien nur von insgesamt 70 Händlern angeboten werden.

Pu+Ra zeigt künftiges Design

Die Designstudie Pu+Ra verrät trotz ihrer avantgardistischen Form schon einiges vom künftigen Design der Marke. Während die Karosserie so nie in Serie geht, tauchen vermutlich Elemente aus dem Innenraum beim Ypsilon wieder auf. Das Interieur ist wie ein Kokon rund um die Insassen gestaltet. Wobei die Kreativen in Turin mit dem Nobel-Möbelhersteller Cassina zusammenarbeiteten.

Unter anderem soll ein kleiner Tisch im Heck auch in der Serie den Passagieren als Ablage dienen. Die Marke stand – mit Ausnahme der letzten Modelle – stets für Design, das nicht unbedingt den gängigen Vorstellungen folgte. Diese Tradition setzt Lancia offensichtlich jetzt weiter fort. „Unser Ziel“, so Chefdesigner Pierre Ploué, „war ein emotionales italienisches Design, das Vergangenheit und Zukunft verbindet“. Das ist in der Tat gelungen. Im Innenraum verwendeten die Designer ein neues Material, das an die Stoffe der Lancia-Modelle der 1970er Jahre erinnert.

Trotz des Wiedereintritts in europäische Märkte will Lancia, zunächst vor allem in Italien wachsen. Dort wartet die treue Ypsilon-Kundschaft, die sich allerdings auf ein neues Preisgefüge einstellen muss. Bisher kostet der Kleinwagen zwischen 15.000 und 20.000 Euro. In Zukunft soll der Preis deutlich höher liegen. Gleichzeitig ist der neue Ypsilon „männlicher“. „Bisher kauften vor allem Frauen den Ypsilon. Das wollen wir mit dem neuen, technologisch anspruchsvolleren Modell ändern“, so ein Lancia-Verantwortlicher. (cen/ww)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp