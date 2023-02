Lancia zeigt sich neu

Lancia erfindet und zeigt sich neu. Mit der Eröffnung eines Flagshipstores in Mailand hat Lancia den ersten Schritt zur neuen Corporate Identity vollzogen. Die Traditionsmarke will im nächsten Jahr auf europäische Märkte außerhalb Italiens zurückkehren. Im zweiten Quartal 2024 präsentiert Lancia den neuen Ypsilon. Der Kleinwagen ist derzeit das einzige Modell von Lancia und kommt ausschließlich in Italien zum Verkauf.

Im Laufe des Jahres soll sich mindestens die Hälfte des inländischen Händlernetzes auf die neue Markenidentität umstellen. Ab 2024 sind dann auch die neuen europäischen Vertriebspartner an der Reihe. Bis Mitte kommenden Jahres sollen es rund 70 Betriebe in mehr als 60 Städten sein.

Lancia zeigt dann auch Kante. Für 2026 ist das Topmodell der Marke angekündigt, 2028 soll ein neuer Delta folgen. Begonnen hat dieses Jahr für Lancia mit einem kleinen Triumph. Claudio Enz und Cristina Seeberger aus der Schweiz gewannen im Lancia Fulvia 1.3 S von 1970 die Rallye Monte-Carlo Historique. Dahinter kamen das russische Duo Ilya Kashin und Boris Kostyrkoin mit einem VW Scirocco aus dem Jahr 1982 und der italienischen Scuadra Giovanni und Tiziana Chiesa in ihrem 1965 gebauten Alfa Giulia Ti 1600 ins Ziel. (aum)

