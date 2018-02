Lavanttal Rallye 2018 – Neuer Hauptsponsor Weinberger-Holz

Lavanttal Rallye 2018 – Neuer Hauptsponsor Weinberger-Holz. Der Naturstoff Holz geht mit dem Motorsport bei der heurigen Lavanttal-Rallye am 6. und 7. April im Bezirk Wolfsberg gleich eine doppelte Verbindung ein. Einerseits bildet Holz wie jedes Jahr in Form von Bäumen die traumhafte Kulisse für rasanten Motorsport. Andererseits ist es der Werkstoff von Weinberger-Holz, dem Hauptsponsor dieses Laufs zur Österreichischen Staatsmeisterschaft.

Auf der Suche nach einem Hauptsponsor für die 42. Ausgabe der traditionellen Kärntner Motorsportveranstaltung lag es für die Veranstalter nahe, einen Traditionsbetrieb aus Kärnten anzusprechen. Dass es dann Weinberger-Holz wurde, liegt an der Leidenschaft der beiden Geschäftsführer des Unternehmens für Technik und Motorsport. Sowohl Vater Johann Josef Weinberger als auch Sohn Johann Alfred Weinberger waren und sind motorsportlich aktiv. Johann Josef Weinberger: „Ich bin von 1974 bis Ende der 1990er-Jahre selbst Rennen gefahren. Allerdings auf zwei Rädern bei Enduro- und Trialrennen, zum Beispiel im Rahmen der Enduro-Staatsmeisterschaft. Heute setze ich mich nur noch hobbymäßig aufs Bike. Das allerdings regelmäßig.“

Auch Sohn Johann Alfred Weinberger bekräftigt seine Nähe zum Motorsport und betont: „Ausgefeilte und innovative Technik, das Erfahren und Ausloten von Grenzbereichen haben eine Faszination, der ich mich nicht entziehen kann. Deshalb unser klares ,Ja’ zum Organisator der Lavanttal-Rallye Horst Nadles, als er uns den Vorschlag machte, als Hauptsponsor in die erste Reihe zu treten.“

Weinberger Best of Holz mit Sitz in Reichenfels hat sich in den mehr als 160 Jahren seines Bestehens zu einem regionalen Leitbetrieb mit überregionaler Bedeutung entwickelt. Mit einem Produktionsvolumen von ca. 145.000 m3 pro Jahr und Exporten nach ganz Europa ist man auch ein wichtiger Arbeitgeber.

MSC Lavanttal-Obmann Horst Nadles zur Kooperation: „Es ist sehr erfreulich, dass wir einen starken lokalen Partner als Hauptsponsor für die heurige Lavanttal-Rallye gewinnen konnten, mit dem wir dieses internationale Motorsport-Highlight gemeinsam umsetzen können.“