Leapmotor C 10- Elektrischer Familienfreund zum Sparkurs

Die neue Stellantis-Marke Leapmotor International bringt mit dem 4,74 Meter langen C10 ein SUV auf den Markt, das die Verantwortlichen als Familienauto definieren. Diesem Anspruch wird das Elektroauto gerecht. Vorne und im Fond herrscht dank des 2,82 Meter messenden Radstands ausreichend Platz für vier bis fünf Passagiere, die Sitze sind angenehm und wenn man nicht die schreiend orangefarbige Innenausstattung wählt, ist auch das Auge zufrieden.

Der Innenraum gehört zu den variablen Vertretern. So lassen sich zum Beispiel die beiden Vordersitze in eine ebene Liegefläche umlegen. Das Design orientiert sich an der in diesem Segment gültigen Formensprache und erinnert bei einigen Elementen ein wenig an den Porsche Cayenne. Über den Passagieren spannt sich ein Panoramaglasdach, das sich bei Bedarf verdunkeln lässt.

Als Antrieb wählten die Entwickler in China einen 218 PS starken Elektromotor. Er entwickelt ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern. Die Energieversorgung übernimmt ein 69,9 kWh starker Akku, was sich in eine Reichweite von 420 Kilometern übersetzt. Der 1,9-Tonner ist mit dieser Technik gut versorgt und beschleunigt in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 km/h abgeregelt. Die Preisliste beginnt bei rund 36.000 Euro.

