Leapmotor C10 – Mehr Reichweite

Leapmotor C10 – Mehr Reichweite – Der digitale Elektro-SUV C10 des chinesischen Herstellers Leapmotor startet zeitgleich mit optionalen Reichweitenverlängerer. Seit Februar hofiert eine weitere chinesische Marke heimische Kunden. Leapmotor gliedert sich im Stellantis-Konzern ein, ein Technologie-Transfer findet nicht statt. Die Marke startet eigenständig mit dem Stadtauto T03 und dem Elektro-SUV C10.

Der wuchtige 4,74 Meter lange C10 macht Eindruck. Der Innenraum lässt die luftige Bewegungsfreiheit. Die Vordersitze lassen sich auch zu einem Bett umlegen. Die Rückbank lässt sich ebenfalls eben zusammenfalten, somit wird der C10 sogar zum exotischen Transporter von langem Ladegut. Das Fahrgefühl des Hecktriebler ist sehr souverän und auf hohen Komfort getrimmt. Die Lenkung ist auf europäischem Niveau. Die Kraftentfaltung der 218 Elektro-PS ist flüssig. Wer will bremst per One-Pedal-Drive. Der Verbrauch bewegt sich auf unserer ersten Testrunde annähernd an der Werksangabe, allerdings ohne nennenswerten Autobahnanteil. Bis zu 425 Kilometer verspricht Leapmotor.

Serieller Hybrid ist zurück

Wem das nicht reicht, greift, wie jeder zweite Kunde zum Range-Extender REEV. Der 88 PS-Benziner mit 1,5 Liter Hubraum ist nicht mit der Antriebsachse verbunden und dient rein als Generator. Damit soll die Reichweite, etwa für Urlaubsfahrten, auf 970 Kilometer steigen. Für den täglichen Bedarf werden 145 rein elektrische Kilometer versprochenen. 11 kW schaffen die Bordlader. Beide Modelle benötigen am Schnellader etwas eine halbe Stunde, der BEV zieht hier 84 kW und der fossilere Bruder 65 kW. 435 bis 1.410 Liter misst der große Kofferraum. Beim REEV fällt der Kofferraum jedoch um 35 Liter kleiner aus, und auch der Frunk mit gleichem Wert muss weichen. Auch der Akku fällt natürlich beim reinen Elektriker mit 69,9 kWh-Akku deutlich größer aus als jener des Hybriden mit 28,4 kWh. In den nächsten Wochen folgt auch eine 81,9 kWh-Version.

Kampfansage

Die Bedienung, klappt nur über den 14,6-Zoll-Touchscreen. Der Preis von 37.000 Euro sind für ein SUV der Größe sauber, der REEV ist, um jene 2.400 Euro teurer. Dazu gibt es 4 Jahre Garantie, optional bis zu 9 Jahre. Für 1.500 Extra nehmen 90 Prozent der Kunden die Vollausstattung, welche von allen gängigen Assistenten bis zur Wärmepumpe alles an Bord hat. Dazu gibt es 4 Jahre Garantie und optional bis zu 9 Jahre. Bis Ende des Jahres werden bereits 35 Standorte zur Verfügung stehen, insgesamt über 600 in Eu