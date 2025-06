Leapmotor nimmt mit B10 Modell Fahrt auf

Leapmotor nimmt mit B10 Modell Fahrt auf – Das Händlernetzwerk mittlerweile auf 28 Standorte gewachsen, konnten seit Jahresbeginn bereits über 147 Fahrzeuge1 absetzen. Nach der Markteinführung des T03* und C10* – BEV und REEV – stellte man nun den B10 vor.

„Wir haben in den ersten Monaten bereits viel erreicht, dank des starken Engagements aller Beteiligten. Mit unserem Händlernetzwerk, sowie den Produkten versuchen wir uns im aktuell turbulenten Markt zu etablieren. Wir wollen potentielle Kunden entlang der gesamten Customer Journey – so gesehen vom ersten Kontakt bis hin zum Aftersales Service. Leapmotor will damit nicht nur für leistbare Elektromobilität, sondern auch für Fahrspaß und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen“, so Christian Bley der Brand Manager Austria.

Österreich-Premiere Leapmotor B10

Anlässlich einer Pressekonferenz zeigte man nun auch den B10 – so gesehen ein Modell der kompakten Business-Klasse. Ein vollelektrischer, kompakter SUV, mit elegantem Design, aktueller Technologie und einem klaren Fokus auf Komfort und Reichweite. Dieses elektrische Kompakt-SUV mit verbesserter Reichweite basiert auf der Leap 3.5 Plattform.

Das Fahrzeug verfügt auch über ein individualisierbares digitales Cockpit und sorgt somit für ein intuitives Fahrerlebnis und unterstützt nahtlose Konnektivität über Apple CarPlay und Android Auto. Er steht außerdem auf dem CTC 2.0 – Cell-to Chassis – mit maßgeschneiderten Low-Profile-Batteriezellen ausgestattet.

Das soll auch zusätzlichen Platz im Innenraum schaffen und gleichzeitig die strukturelle Stabilität und die Schnellladeeffizienz steigern. Mit an Bord auch ein optimierter Lenkwinkelalgorithmus und ein integriertes Bremssystem, das für ein energieeffizienteres Fahrerlebnis sorgen soll. hak