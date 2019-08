Leder-Textil-Jacke von Louis

Art XVIII, die neue Leder-Textil-Jacke von Louis für Biker. Sie hat elastische Ärmelbündchen, Leder-Stretch und elastisches Textilmaterial. Für hohen Tragekomfort. Die Belüftung besorgen perforierte Bereiche an Brust und Rücken sowie Lufteinlässe. Die Bundweite ist einstellbar.

Eine Lederdopplung und längs verstellbare Protektoren sind an Schultern und Ellenbogen verarbeitet. Dazu gibt es aufgesetzte Kunststoffschalen an den Schultern. Einen Level-2-Rückenprotektor kann man nachrüsten.

Die Art XVIII lässt sich per Reißverschluss mit diversen Hosen aus der Vanucci-Kollektion koppeln. Erhältlich ist sie für 400 Euro in den Größen 48-58 in allen Louis-Filialen und auf der -Website.

