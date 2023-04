Lederkombi im 70er-Jahre Stil

Louis bietet jetzt eine Lederkombi im 70er-Jahre Stil an. Sie soll ganz viel vom 70er-Spirit in die Gegenwart transportieren. Von den klassischen Vorbildern unterscheiden sich Jacke wie Hose vor allem in Sachen Schutzfunktion.

Protektoren-Ausstattung (Rücken und Hüfte optional), verdeckte Materialverstärkungen und Sicherheitsnähte sind heute selbstverständlich. Ebenso wie die beiden Verbindungsreißverschlüsse (lang und kurz). Jacke wie Hose gibt es in Damen- und Herrengrößen. Der modische Zeitsprung zurück in die 70er kostet in der Louis-Filiale 299,99 Euro für die Jacke und 269,99 Euro für die Hose. (aum)

