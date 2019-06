Legende Salzburgring – das Buch

1969 wurde der Salzburgring erbaut. Der Hochgeschwindigkeitskurs war Bühne für legendäre Windschattenduelle und dramatische Regenschlachten. In der überarbeiteten, erweiterten Jubiläums-Ausgabe hat Florian T. Mrazek im Buch „Legende Salzburgring“ nicht nur die Ereignisse seit dem Erscheinen der Erstausgabe ergänzt.

Es geht auch um die vielfältige Gegenwart der Rennstrecke. Und deren Zukunft im 21. Jahrhundert. Denn wie schon so oft steht der Salzburgring auch zum 50. Geburtstag vor wichtigen Richtungsentscheidungen. So wirft das Buch nicht nur einen faszinierenden Blick in die Vergangenheit, sondern bietet auch einen Ausblick. Darauf, wie die nächsten 50 Jahre der Rennstrecke aussehen könnten. Erscheint Anfang Juli.

Legende Salzburgring Tradition mit Innovation,von Florian T. Mrazek; 176 Seiten, farbig und s/w bebildert, Hardcover, 28 Euro, ISBN 978-3-7025-0942-2, Verlag Anton Pustet

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp