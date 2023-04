Lego – Hypercar für´s Wohnzimmer

Die Lego Group lanciert ein neues Hypercar für´s Wohnzimmer. In Zusammenarbeit mit Peugeot ist es am 1. Mai soweit, da ist das Lego Technic Set erhältlich. Im Maßstab 1:10 können Fans dann das originalgetreue Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar für´s Wohnzimmer nachbauen. Und sich auf ein weiteres Highlight zum 100-jährigen Jubiläum des 24-Stunden-Rennens von Le Mans am 10. und 11. Juni freuen.

Mit extravaganter Silhouette, Flügeltüren bis hin zu den limettenfarbenen, im Dunkeln leuchtenden Frontlichter. Aber auch unter der Motorhaube bietet das 1.775-teilige Set den Rennsport-Fans viele Details. Dazu gehören der V6 Motor, ein elektrisches 7-Gang-Getriebe sowie das emissionsarme Hybrid-Antriebssystem.

Kooperation Lego – Peugeot

Lego Technic Designer Kasper René Hansen: „Unser neues Set feiert eine neue Ära des Hybrid-Rennsports und Ingenieurwesens. Es war eine Herausforderung die Formen und Details eines so eleganten Hypercars nachzubilden. In kreativer Zusammenarbeit mit dem Team Peugeot TotalEnergies. Auf das finale Set des Lego Technic Peugeot Hypercar für´s Wohnzimmer sind wir sehr stolz.”

Olivier Jansonnie, Technischer Direktor Peugeot Sport : Die technische Zusammenarbeit mit der Lego Gruppe begann im Janner 2022. Fünf Monate vor der Enthüllung des Peugeot 9X8. Ein Jahr lang haben die Technik- und Designteams eng zusammengearbeitet. Für beide Partner war es sehr wichtig, ein möglichst realistisches Modell zu kreieren. Wir sind sehr stolz und beeindruckt vom Endergebnis, das unsere Vorstellungen übertrifft.”

Ab dem 1. Mai ist das neue Lego Technic Set in den Lego Stores, unter www.lego.com und über das Peugeot Händlernetz zu haben. Das Set enthält 1.775 Elemente, ist für Modellbau-Fans ab 18 Jahren empfohlen und um 200 Euro zu haben.

