Lexus LBX europaweit im Rampenlicht

Der neue LBX von Lexus steht ja bereits bei den heimischen Händlern und ist auch schon für Probefahrten bereit. Zu bewundern war er aber auch am Center Court bei den Generali Open in Kitzbühel. Hier hatte er auch seine erste Bewährungsprobe als VIP Shuttle.

Einen weiteren Auftritt wird er bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig haben. Dort wird er offizielles Fahrzeug der „Biennale di Venezia“ sein, die die japanische Marke zum siebten Mal in Folge als Mobilitätspartner begleitet. Es ist das bisher kleinste Modell des Herstellers. Auch andere elektrifizierte Modelle von Lexus werden Filmemacher, Schauspieler und Prominente während des Festivals transportieren. Auf dem roten Teppich werden diesmal der Schauspieler Zendaya („Spider Man: No Way Home“), Mike Faist („West Side Story“), Josh O’Connor („The Crown“) und Caroline Murino („Casino Royale“) erwartet.

