Lexus LBX – Neuer kleiner Hoffnungsträger

Demnächst steht mit dem Lexus LBX ein neuer kleiner Hoffnungsträger bei den Händlern. Im kommenden Jahr rollt der bislang kleinste Lexus auf den Markt. Er soll vor allem die Kundschaft ansprechen, die sich bisher noch nicht mit der Marke beschäftigt haben. Rund 25.000 Einheiten will man in Zukunft jährlich in Europa verkaufen. Um so in die Nähe von 100.000 Zulassungen zu kommen. Aktuell verkauft Lexus in Europa rund 70.000 Fahrzeuge im Jahr.

Seine Sonderstellung im Modellprogramm verraten bereits die drei Buchstaben LBX. Sie stehen für „Lexus Breakthrough Crossover“. Die Modellbezeichnung stellt das viertürige 4,20 Meter lange City-SUV auf eine Ebene mit dem Supersportwagen LFA, zumindest bei der Zahl der Buchstaben. Während der LFA das Portfolio nach oben abrundet, verspricht der LBX den Einstieg in die Lexus-Welt. Er soll vor allem jüngere Kunden ansprechen.

Adaptierte Yaris-Plattform

Für den Lexus LBX als neuer kleiner Hoffnungsträger mussten die Entwickler die Kleinwagen-Plattform, die auch der Yaris Cross nutzt, anpassen. Das City-SUV rollt auf 18-Zollrädern mit einem neu entworfenen „Diabolo“-Kühlergrill auf die Straße. Den Designern gelang dabei das Kunststück die für die Marke typische wuchtige Frontpartie zu „entschärfen“. Und gleichzeitig die Markenidentität zu erhalten. Das gilt ebenfalls für das Karosseriedesign, das sich nahtlos in die Lexus-Formensprache einfügt.

Auch der Innenraum entspricht mit edlen Materialien und tadelloser Verarbeitung den Lexus-Ansprüchen. Trotz der überschaubaren Abmessungen ist für vier Menschen ausreichend Platz. Und, so versprechen die Entwickler, es herrscht während der Fahrt die für die Marke typische Ruhe. Ideale Voraussetzungen für die optionale Audioanlage von Mark Levinson. Hinter dem Lenkrad blickt auf eine aufgeräumte Informationszentrale. Die kann man durch ein Head-up-Display ergänzen. Über den zentral angeordneten 9,8 Zoll großen berührungsempfindliche Monitor ist das Infotainment steuerbar. Außerdem reagiert der Assistent auf Sprachbefehle. Der Gepäckraum ist mit 332 Litern überschaubar dimensioniert und nur über eine recht hohe Ladekante zu befüllen. Bei der Allradversion verringert sich das Volumen auf 240 Liter.

Hybridantrieb

Als Antrieb kommt ein Hybridsystem zum Einsatz. Bei dem erreicht ein 1,5-Liter-Dreizylinder (mit Ausgleichwelle zur Vermeidung von Vibrationen) mit einem Elektromotor kombiniert eine Systemleistung von 100 kW/136 PS. Die Energiespeicherung übernimmt ein bipolarer Nickel-Metallhydrid-Akku, der vor allem eine kräftigere Unterstützung durch den Elektromotor ermöglichen soll. In 9,2 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. Ein zweiter E-Motor im Heck lässt den LBX zum Allradler mutieren. Für die Sicherheit ist die neueste Generation des Lexus Safety System+ verantwortlich.

Der LBX kommt in verschiedenen Ausstattungsvarianten auf den Markt. Neben den Einstiegsmodell gibt es die Versionen Elegant und Relax, bei denen vor allem die hochwertige Anmutung im Mittelpunkt steht. Bei Emotion und Cool werden die sportlicheren und dynamischeren Eigenschaften angesprochen. Der Preis für das kleinste Modell im Porfolio ist noch nicht festgelegt. (cen/ww)

