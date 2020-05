Lexus – LC Cabriolets Special Edition

Der Auftrag für das Design-Team des Lexus LC Cabriolets war im Grunde einfach, aber auch unmissverständlich: Entwerft das schönste offene Auto der Welt! Eine ziemlich herausfordernde Aufgabe, denn das neue Modell sollte zugleich die wesentlichen Styling-Merkmale des LC Coupé bewahren, das für sein auffälliges und wegweisendes Design mit zahlreichen internationalen Preisen bedacht worden ist.

Neues Design

Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, kam es vor allem auf die Dachlinie an. Lexus LC Chefdesigner Tadao Mori erläutert: „Nur wenige Cabriolets wirken sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei. Darum haben wir beim LC Cabriolet besonderen Wert daraufgelegt, dass wir die gleiche wunderschöne Dachlinie kreieren wie beim Coupé.“ Dank der Plattformspezifikationen des LC und des Faltmechanismus des Stoffdachs konnten die Designer die Verdeckabdeckung so niedrig wie möglich ansetzen. Spezielle Akzente in Form der hinteren Kopfstützen tragen außerdem dazu bei, dass die bei vielen anderen Cabriolets erkennbare flache, plattformartige Optik vermieden wird.

Typisch für viele Cabriolets ist auch, dass sich das Design von der Verdeckabdeckung über den Gepäckraum zu strecken scheint, vor allem bei geöffnetem Dach. Dies wurde beim LC Cabriolet durch einen neu gestalteten Heckspoiler vermieden, was für eine schlanke und dynamische Silhouette sorgt. Auch die Gürtellinie steigt hinter den Türen an. Die Karosserie scheint sich um die Fahrgastzelle zu schließen und verleiht dem Fahrzeug ein straffes und klares Profil.

Technische Innovationskraft

Eine der größten Herausforderungen war es, im Schulterbereich direkt hinter den Fondsitzen eine gewisse Sperrigkeit zu vermeiden. Den Designern gelang es, das Dach einmal zusätzlich zu falten und in einem extrem kompakten Raum zwischen dem linken und rechten Federbeindom zu verstauen. Dadurch konnte auch eine scharfe und feine Charakterlinie gezogen werden, die sich von der Front bis zum Heck spannt. Bei einem Cabrio rückt das Interieur schneller ins Blickfeld und ist enger mit dem Außendesign verbunden als bei einem geschlossenen Fahrzeug. Lexus hat versucht, diese Verbindung mit einem innovativen Zusammenspiel von Farben zusätzlich zu stärken und zu perfektionieren – und den speziellen Charakter des Modells damit weiter hervorzuheben.

Das Stoffdach ist in drei Farben Bahiabraun, Samtschwarz und Marineblau verfügbar, wobei sich die beiden erstgenannten mit allen Karosseriefarben kombinieren lassen. Diese Auswahl und weitere Farboptionen für den Innenraum ermöglichen es dem Besitzer, das Fahrzeug seinen persönlichen stilistischen Vorlieben anzupassen.

Specials

Zur Markteinführung legt Lexus das LC Cabriolet in einer Special Edition mit besonderer Farbkombination auf. Dabei wird die Karosseriefarbe Stratusblau mit einem Verdeck in Marineblau und einem weißblauen Interieur kombiniert – eine Kombination, die den Farben eines luxuriösen Yachthafens nachempfunden ist. Vor allem Weiß kommt im Innenraum großzügig zum Einsatz, zum Beispiel an den Teppichen und am Lenkrad – dem ersten komplett weißen von Lexus. Markante Kontraste setzen die blauen Türverkleidungen. Anstelle eines gedruckten Musters besitzt dieses Material eine Maserung, die für einen dreidimensionalen Effekt mit Struktur und Schattierung sorgt. Die Farbe der inneren A-Säulen-Verkleidung ist auf die des Dachhimmels abgestimmt – ein seltenes Designmerkmal, das Lexus in der gesamten LC Baureihe umsetzt und das beim Cabrio besonders stylish wirkt. Die Koordination der Farben fällt ins Auge und unterstreicht die hochwertige Qualität des Interieurs.

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch den Verzierungen der Sitzbezüge gewidmet. So steigert ein spezielles Steppmuster im Schulterbereich der Vordersitze die optische Eleganz und die fühlbare Qualität. Perforationen mit drei verschiedenen Lochdurchmessern sind so angeordnet, dass sie nach und nach zu verblassen scheinen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp