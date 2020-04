Lexus – Neuauflage des LC

Mit viel Liebe zum Detail hat Lexus den LC verfeinert. Die neueste Auflage des luxuriösen Flaggschiff-Coupés der japanischen Premiummarke profitiert von zahlreichen Optimierungen und Weiterentwicklungen, die die Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer intensivieren sowie Fahrverhalten und Handling verbessern. Hinzu kommen neue Styling-Optionen und ein erweitertes Multimediasystem.

Die wichtigsten Änderungen

Der überarbeitete Lexus LC wird noch fahrdynamischer. Die ungefederte Masse des Fahrzeugs konnte um fast zehn Kilogramm reduziert werden – vornehmlich durch Änderungen an der Aufhängung. Dazu zählen die unteren Lenker aus Aluminium, leichtere, hohle Stabilisatoren mit überarbeitetem Durchmesser und ein neues hochfestes Material für die Schraubenfedern. Die elektronische Steuerung der vorderen Stoßdämpfer ermöglicht einen längeren Hub, während die optimierte Steifigkeit der Stopper für eine insgesamt sanftere Federung sorgt. Als neue Zusatzfunktion der Stabilitätskontrolle VSC steigert der aktive Kurvenassistent (ACA – Active Cornering Assist) die Kontrolle beim Kurvenfahren in mittleren bis hohen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei werden die kurveninneren Räder entsprechend der Querbeschleunigung abgebremst.

Kompromissloses Design

Das LC Coupé ist die leidenschaftlichste Verkörperung des Lexus Designs. Das kommt besonders im Diabolo-Grill mit Gittereinsatz zum Ausdruck, der sich fast über die gesamte Breite der Front erstreckt. Die große Glasfläche und die abgedunkelten hinteren Säulen erzeugen den Effekt eines schwebenden Dachs. Die verchromte Zierleisten entlang der Kante des Glasdachs erinnern an die geschwungenen Linien des traditionellen japanischen Katana-Schwertes. Optional ist ein Dach aus karbonfaserverstärktem Kunststoff (CFRP) erhältlich, das für einen noch kraftvolleren Look sorgt. Eines der markantesten Designelemente sind die Heckleuchten, deren Beleuchtungssignatur von den Nachbrennern eines Jets inspiriert ist. An der Front sind die ultrakompakten Dreifach-LED-Scheinwerfereinheiten nicht nur optisch auffällig, sie sind auch nur halb so groß wie herkömmliche Scheinwerfer.

Die exklusiven Sitze bestechen durch attraktives Design und ausgezeichneten Komfort. Sie legen sich so um Schultern und Rücken, dass sie den Fahrer bei schnellen Kurvenfahrten sicher in seiner Position halten. Die spezielle Form des Lenkrads mit variierendem Querschnitt ermöglicht unterschiedliche Griffpositionen und Drehungen des Handgelenks. Auf der Beifahrerseite steigt die Mittelkonsole an und formt einen integrierten Haltegriff. Sitzbezüge, Materialien und Details sind hochwertig verarbeitet. Überall kommt die Takumi Handwerkskunst von Lexus zum Ausdruck: besonders eindrucksvoll etwa an den Nähten des Schaltknaufs oder der Alcantara-Türverkleidung. Das Farbprogramm für das Interieur enthält die neue Lederoption Rot. Die Lederausstattung ist auch in Schwarz und Ocker erhältlich.

Starke Leistung

Schon beim Start signalisiert der V8-Motor des Lexus LC 500 mit vollem, vom aktiven Abgassystem verstärktem Klang, welches Potenzial in ihm steckt. Der 5,0-Liter-Saugmotor entwickelt eine Leistung von 341 kW/464 PS und beschleunigt das Coupé in 4,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt über eine modifizierte 10-Stufen-Automatik. Die zweite Antriebsvariante ist der LC 500h. Wie bei anderen Hybridantrieben von Lexus wird ein Benzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Der 3,5-Liter-V6-Motor arbeitet dank Atkinson-Zyklus und Direkteinspritzung D-4S mit einem optimalen Wirkungsgrad. Die kombinierte Systemleistung beträgt 264 kW/359 PS.

Optimiertes Multimediasystem

Das Multimediasystem des LC wird über einen hochauflösenden 10,3-Zoll-Bildschirm gesteuert. Durch die Split-Screen-Ansicht können verschiedene Funktionen einschließlich Audio- und Klimasteuerung gleichzeitig angezeigt und bedient werden. Der neue LC ist serienmäßig mit Apple CarPlay® und Android Auto® ausgestattet, was eine einfache Smartphone-Integration und den Zugriff auf beliebte Apps für Navigation, Unterhaltung und Messaging ermöglicht. Mit Android Auto hält der Google Assistent Einzug in das Multimediasystem des Fahrzeugs.

Fortschrittliche Sicherheit und Fahrerassistenzsysteme

In allen Versionen ist das Lexus LC Coupé standardmäßig mit dem Lexus Safety System + ausgerüstet. Dies umfasst ein Pre-Crash Sicherheitssystem mit Fahrzeug- und Fußgängererkennung (PCS), einen adaptiven Abstandstempomat (ACC), einen Spurhalteassistenten mit Spurführungs-Funktion (LTA), eine Verkehrszeichenerkennung (RSA) und einen automatischen Fernlichtassistenten (AHB). Zur weiteren Minderung des Unfallrisikos tragen ein Tot-Winkel-Warner und ein Rückfahrasssistent bei.

