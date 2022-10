Lexus RX 450h+: 90 Kilometer elektrisch

Mit dem Lexus RX 450h+ ist man bis zu 90 Kilometer rein elektrisch unterwegs. Verbrenner und Elektromotor leisten im System 227 kW/309 PS. Damit beschleunigt das Plug-in-Hybrid-SUV der fünften Modellgeneration in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Dabei liegt der Kraftstoffverbrauch bei 1,1 Litern je 100 Kilometern, was einem CO 2 -Ausstoß von 25 g/km entspricht. Nach WLTP legt der Lexus RX 450h+ bis zu 90 Kilometer rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück.

Mit dem Lexus-System kann der RX 450h+ gegenüber Wettbewerbern einen Vorteil vorweisen. Ist die Batterie leer, wechselt das Fahrzeug nahtlos in den selbst aufladenden Hybridmodus. Üblicherweise schalten andere Hybridsysteme bei leerer Batterie nur auf den Verbrennungsmotor um, laden die Batterie also nicht wieder auf.

Der Fahrer selbst kann auch zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Standardmäßig ist der EV-Modus aktiv. Mit dem ist der Lexus RX 450h+ so lange elektrisch unterwegs, bis die in der Batterie gespeicherte Energie aufgebraucht ist. Das gilt unabhängig davon, wie stark man das Gaspedal betätigt. Im „Auto EV/HV“-Modus wird der Hybridmotor vorübergehend zugeschaltet, um zusätzliche Leistung abzurufen und die Batterie zu entlasten. Etwa beim Beschleunigen. Im „HV“-Betrieb wird die elektrische Reichweite aufgespart, um sie beispielsweise am Ende der Fahrt in der Innenstadt zu nutzen.

Bei der überarbeiteten GA-K-Plattform des 450h+ ist die Hybridbatterie vollständig unter dem Fahrzeugboden montiert. Was den Schwerpunkt senkt, damit die Fahrdynamik begünstigt und den Platzverhältnissen im Innenraum zugute kommt. Daneben profitieren Insassen von einer umfassenden Ausstattung sowie fortschrittlichen Sicherheits- und Assistenzsystemen. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp