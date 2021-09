Liam Lawson mit DTM-Doppelseig in Spielberg

Ein entfesselter Liam Lawson feiert einen sensationellen DTM-Doppelsieg in Spielberg. Im Ferrari von Red Bull AF Corse war der Neuseeländer auch in beiden Rennen unschlagbar. Marco Wittmann und Maximilian Götz bissen sich an dem 19-Jährigen die Zähne aus. Sie mussten Platz 2 und 3 zur Kenntnis nehmen.

Zum Abschluss seiner Heimrennen trug sich der Österreicher Lucas Auer mit Rang 5 in die Ergebnisliste ein. Am gesamten Wochenende erlebten tausende Motorsport-Fans bei ausgezeichnetem Wetter und toller Atmosphäre Racing pur.

Der Red Bull Ring präsentiert sich mit einem neuen Streckenpartner in Kurve 7. Mit Bürgermeister Siegfried Nagl, Red Bull Ring Geschäftsführer Erich Wolf und Gerhard Berger hob man die „Graz Kurve“ offiziell aus der Taufe.

