Lichtinstallation bei Ferrari in Maranello

„Eine Reise durch Licht, Klänge und Bilder, die die Essenz dessen

widerspiegelt, was wir sind, unsere Erfolge feiert und uns in eine noch vielversprechende Zukunft

führt.“ So beschreibt John Elkann, die Lichtinstallation, die heuer zum ersten Mal im Werk in Maranello zu sehen ist.

Einige der ikonischsten Gebäude auf dem Gelände bilden die Kulisse für Lichtprojektionen, die von der

Einzigartigkeit eines Unternehmens mit mehr als 5.000 Mitarbeitern erzählen. Die Show nimmt eine

Fläche von mehr als einem Kilometer entlang der Viale Enzo Ferrari ein und wird mit dreidimensionalen

Bildern und Lichtarchitekturen belebt, die von mehr als 400 Elementen unter Verwendung der

neuesten energiesparenden Technologien, darunter Projektoren, LED-Balken und Lasereffekten,

erzeugt werden.

Historischer Eingang & Cavallino rampante

Auf dem Backsteinbogen, der den historischen Eingang von Ferrari umrahmt, werden die Videos

einiger der Fahrzeuge projiziert, die ihn im Laufe der Jahre passiert haben: vom 125 S, der im Jahre

1947 genau hier sein Debüt gefeiert hat und den Startschuss zu einer außergewöhnlichen Modellserie

gab, bis zu den zwei 499P, die im vergangenen Juni bei den 24 Stunden von Le Mans triumphierten.

Entlang der rot beleuchteten Allee wird der ehemalige Turm der Lackiererei in eine große Leinwand

verwandelt, auf der die Werte zu sehen sind, die das Cavallino Rampante seit jeher verkörpert:

Individuum und Team, Tradition und Innovation, Leidenschaft und Leistung.

Weitere Kreationen erinnern an die Höhenpunkte des Jahres und zelebrieren die Mitarbeiter aus jedem

Bereich der Unternehmensidentität: Rennsport, Sportwagen und Lifestyle. Sie stehen im Mittelpunkt

einer Reihe von Initiativen, die im Laufe der vergangenen Monate angekündigt wurden. Darunter u.a.

das breit angelegte Aktienbeteiligungsprogramm, das jedem Mitarbeiter die Möglichkeit eröffnet,

Teilhaber der Gesellschaft Zu werden.

Der von Renzo Piano entworfene Windkanal wurde ausgewählt, um die technologische Innovation zu

symbolisieren, die jeden Bereich des Unternehmenslebens durchdringt. Die im Inneren des Tunnels

erzeugten aerodynamischen Strömungen werden auf der Oberfläche durch farbige Balken

wiedergegeben, wodurch die Arbeitsleistung in einem der schmalsten Gebäude auf dem

Unternehmensgelände auf kreative Weise neu interpretiert wird.

