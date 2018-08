Liebe zum Camping – Hyundai H350 als Hashtag Cl1

Als Basis für Freizeitmobile spielen asiatische Fahrzeuge in Österreich bisher so gut wie keine Rolle. Eine kleine Ausnahme machte in den 1980er und 1990er Jahren der Mitsubishi L300. Nun könnte sich das ein wenig ändern, denn mit dem Hashtag Cl1 (#cl1) baut Camperliebe aus Berlin erstmals einen Campingbus auf Basis des Hyundai H350.

Der Transporter wird zum Wohnmobil

„Der Hyundai H350 ist doch die perfekte Basis für ein neues, zeitgemäßes Wohnmobil. Eines, das wir uns auch selbst kaufen würden.“ Zu diesem einstimmigen Urteil kamen die fünf Camperliebe-Gründer im Frühjahr 2017. Vor allem die inneren Werte des Kastenwagens machen ihn für sie zur Liebe auf den ersten Blick: Er bietet ein attraktives Cockpit, einen 170 PS leistenden Euro-6-Dieselmotor mit zweieinhalb Litern Hubraum und hat eine gute Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Borris Häring, Andreas Altkrüger, Martin Riedelsdorf, Karsten Look und Oliver Bombach – zwei Online-Marketer, zwei Kfz- und Ausbauexperten sowie ein Sales-Spezialist – machen aus dem Transporter von Hyundai einen kompakten Campingbus mit Vollausstattung, fünf Jahren Garantie und vier vollwertigen Schlafplätzen.

Der Grundriss ist klassisch

Der 6,20 Meter lange Campingbus hat Heckantrieb und ein zulässiges Gesamtgewicht von dreieinhalb Tonnen. Nach Aus- und Umbau soll das noch eine Zuladung von 485 Kilogramm erlauben. Die Oberflächen der Möbel sind aus widerstandsfähigem HPL-Furnier gefertigt. Zum grauen Holzton passen die Klappen der Oberschränke, die in mattem Weiß gehalten und mit silbernen Druckknöpfen ausgestattet sind. Die Innenwände sind mit Alcantara verkleidet, das sorgt für ein angenehmes Ambiente. Der Grundriss präsentiert sich klassisch, mit einem längs angeordneten Doppelbett im Heck, Nasszelle, Küchenzeile sowie einer Sitzbank und drehbaren Sitzen im Fahrerhaus. Das aufstellbare Dach bietet zwei weitere Schlafplätze. Das WC verschwindet bei Nichtbenutzung in der Wand der Nasszelle. In „dringenden Fällen“ wird es einfach herausgezogen.

Alles was man fürs Campen braucht

Als Heizung dient eine Truma Combi 4 Plus, der Isotherm-Kompressorkühlschrank hat ein Volumen von 130 Litern, je 100 Liter fassen Frisch- und Abwassertank. Dazu gibt es einen zweiflammigen Gaskocher, zwei 11-Kilogramm-Gasflaschen, LED-Lichtleisten, eine Aufbaubatterie sowie Außenanschlüsse für TV, Gas und Wasser. Pfiffig und zeitgemäß ist die Ausstattung mit WLAN, LTE und vier USB-Anschlüssen. Die aktuellen Füllstände von Frisch- und Abwasser sowie der Batteriezustand lassen sich ebenso wie die Beleuchtung per Tablet abrufen bzw. steuern.

Hinterm Steuer lässt es sich ebenfalls aushalten

Mit an Bord des Hyundai H350 Hashtag Cl1 sind eine Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel, Tempomat, ein Navigationssystem mit 8-Zoll-TFT-Touchscreen, ein Bordcomputer, Bluetooth, eine Freisprecheinrichtung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, ABS und ESP, ein Spurhaltewarnassistent, elektrische Zentralverriegelung, Klimaanlage und ein kühlbares Handschuhfach.

Wer schon einen H350 sein Eigen nennt, kann ihn umbauen lassen

Der Preis für den Hyundai-Camper liegt bei 58 500 Euro, der Ausbau eines angelieferten Hyundai H350 ist für 29 500 Euro machbar. In Österreich kommt zum Komplettfahrzeug noch die NoVA dazu. Für die Zukunft plant Camperliebe den Aufbau einer eigenen Produktion in Brandenburg, den Innenausbau mit modernen Leichtbaumaterialien und eine weitere Digitalisierung des Fahrzeugs.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp