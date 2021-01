Linda Jackson CEO bei Peugeot

Linda Jackson ist Global CEO bei Peugeot. Jackson ist seit über 15 Jahren bei der Groupe PSA. Die Britin hat einen MBA-Abschluss. Sie verbrachte ihre gesamte Karriere in der Automobilindustrie. Sie war in führenden Finanz- und Handelsfunktionen tätig. Bei Jaguar, Land Rover und Rover. Bevor sie zu PSA kam, war sie Ende der 90er-Jahre Regional Financial Manager bei Rover Europe. Und bis Ende 2004 European Sales Finance Director der MG Rover Group.

Nach dem Wechsel zu PSA war Jackson zunächst Finance Director von Citroën in Großbritannien. Anschließend war sie in gleicher Funktion in Frankreich tätig. 2010 hat man sie zum CEO von Citroën UK und Irland bestellt. 2014 folgte der Wechsel zum Global CEO der Marke. Und Jackson wurde Mitglied des PSA Global Executive Committee. Im Januar 2020 ernannte man sie sie zur Leiterin der Entwicklung des Mainstream-Markenportfolios. Jetzt ist Linda Jackson Global CEO bei Peugeot.

Den Posten als Product Director übernimmt Jérôme Micheron. Er war zuletzt Director Product Plan der PSA-Gruppe. Jacksons Vorgänger Jean-Philippe Imparato ist im Rahmen des Zusammenschlusses mit Fiat Chrysler künftig für Alfa Romeo zuständig.

