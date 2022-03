Liqui Moly: Automatikgetriebe – Ölwechsel noch einfacher

Mit Geartronic III macht Schmierstoffprofi Liqui Moly den Ölwechsel beim Automatikgetriebe noch einfacher. Noch vor wenigen Jahren gestalteten sich Ölwechsel bei Automatikgetrieben aufwendig und kompliziert. Mit Gear Tronic ebnete der deutsche Öl- und Additivspezialist Liqui Moly Werkstätten den Weg zu einem vollautomatischen Ölwechsel bei Wandlergetrieben, CVT und DSG. Die neueste Gerätegeneration, Gear Tronic III, macht diese Arbeiten noch einfacher und effizienter.

So wie die Beliebtheit dieses Automatik-Getriebekonzepts zunimmt, tut dies auch der Servicebedarf. Experten des ÖAMTC empfehlen alle 100.000 Kilometer einen Ölwechsel inklusive Ölspülung. „Genau dafür haben wir das Konzept Gear Tronic für Werkstätten entwickelt und beständig optimiert“, sagt David Kaiser. Er leitet bei Liqui Moly den Bereich Forschung und Entwicklung.

Geartronic III – Optimales Arbeiten

Das neue Gear Tronic III Gerät glänzt gegenüber seinem Vorgänger mit einer Reihe Verbesserungen. Ein robustes 7-Zoll-Touch Farbdisplay mit optimierter Darstellung bietet mehr Übersicht. Das zeigt auch die Arbeitsanweisungen an, inklusive der richtigen Adapter und Bilder aus der Praxis zu den Fahrzeuganschlüssen. David Kaiser: „Die komplette Fahrzeugdatenbank mit mehr als 2.000 Fahrzeugmodellen und sämtliche Informationen befinden sich nun auf dem Gerät. Zusätzliche Datenträger und Anmeldungen in anderen Systemen gehören der Vergangenheit an.“ Das vereinfacht und beschleunigt die Arbeit.

Auch anderweitig ist Vernetzung Trumpf. Die Servicedaten kann man per WLAN direkt an den Drucker oder an eine Mail-Adresse der Werkstatt schicken. Und auch regelmäßige und kostenlose Updates werden künftig automatisch über das Internet installiert. Nicht nur der Datenfluss ist optimiert, sondern auch der für die Schmierstoffe: Man hat die Abtropfwanne auf ein Fassungsvermögen von 4,6 Liter vergrößert und den Abfluss verbreitert.

Farblich hebt sich die dritte Generation von der zweiten deutlich ab. Aus Grau wurde Schwarz. „Das ist pflegeleichter“, so David Kaiser. „Außerdem ist Schwarz die Farbe unserer Pro-Line-Produktreihe für Profianwender. Damit fügt sich das neue Gerät ideal ins Bild.“

Von Profis für Profis

Liqui Moly brachte 2015 Gear Tronic auf den Markt. Drei Jahre später folgte die zweite Geräteversion – beides Verkaufsschlager. „Das verwundert nicht, denn Werkstätten können damit ihr Serviceangebot um den Ölwechsel von Automatikgetrieben erweitern“, so Kaiser. In Österreich sind 259 Gear Tronic I und II im Einsatz.

„Die Anschaffung hat sich schnell amortisiert“, so David Kaiser. „Denn wie der Wechsel des Motoröls ist auch der Tausch der Getriebeflüssigkeit wichtig. Ansonsten droht neben unkomfortablem Schalten auch erhöhter Verschleiß. Bleibt der rechtzeitige Wechsel aus, können der im Öl enthaltene Schmutz und Metallabrieb kostspielige mechanische Schäden in der Mechatronik und im Getriebeteil verursachen.“

