Liqui Moly bleibt die Top-Ölmarke

Liqui Moly bleibt die Top-Ölmarke, denn die Leser einer deutschen Autozeitung küren das Unternehmen zur Top-Marke 2019. Die Pflegeprodukte auf Rang 2

Seit 2011 an der Spitze

Für die Leser steht fest: Liqui Moly ist die beste Ölmarke. 2011 wurde der Ulmer Schmierstoffspezialist erstmals zur Top-Marke gewählt. Und man hat sich bis heute ohne Unterbrechung an der Spitze gehalten. „Für uns wird das nie zur Gewohnheit werden. Wir arbeiten jedes Jahr hart dafür und freuen uns daher riesig über die erneute Auszeichnung“, sagt Peter Baumann, Marketing-Verantwortlicher bei Liqui Moly.

Der Erfolg bei der Leserwahl bestätigt und festigt den exzellenten Ruf des Schmierstoffspezialisten bei autointeressierten Lesern. „Und auch bei jenen, die sich mit dem Thema Auto eher sporadisch auseinandersetzen, zeigt das Top-Marke-Logo Wirkung. Denn es steht für ein unabhängiges Qualitätsurteil, weil die Leserwahl eine rein demokratische ist“, weiß der Marketingfachmann. Ein Plus für Handel und Werkstatt.

Pflegeprodukte – Rang 2

Neben Schmierstoffen hat das Unternehmen auch Pflegeprodukte im Sortiment. Und auch diese stehen in der Gunst der Leser der Auto Zeitung weit oben. Wie in den Vorjahren belegt Liqui Moly in dieser Disziplin Platz 2. Geschäftsführer Günter Hiermaier: „Auch dieses Ergebnis wissen wir sehr zu schätzen, da Liqui Moly den meisten Lesern zuvorderst als Ölmarke bekannt ist.“

Für die Wahlen 2020 sind die Ziele klar umrissen: Den zehnten Titel in der Öl-Disziplin sichern und weiter daran arbeiten, die Pflegeserie an die Spitze zu bringen.

