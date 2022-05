Liqui Moly – E-Mobiltätsprodukte im Anmarsch

Die Ulmer entwickelten ein Kühlmittel für Brennstoffzellen sowie ein spezielles Getriebeöl nur für E-Fahrzeuge. Beides ist ab sofort erhältlich. David Kaiser, Leiter der Forschung und Entwicklung versichert: „Das ist erst der Anfang von dem, was wir in der Pipeline haben. Wir halten an unserem Versprechen fest – wir bieten für sämtliche Fahrzeuge auf der Welt die passenden Produkte.“

In Europa, den USA und auch weiten Teilen Asiens ist die E-Mobilität nicht aufzuhalten. Obwohl auch in den nächsten Jahrzehnten die Zahl der konventionell betriebenen Fahrzeuge weit über der für alternative Antriebe liegen wird, bereitet sich der Schmierstoffspezialist aus Deutschland auf die Mobilitätswende vor. „Es wird generell einen Mix aus verschiedenen Antriebskonzepten geben“, so David Kaiser. „Jedes Fahrzeug und jeder Hersteller verlangt andere Anforderungen. Mit unserer Forschungsarbeit sorgen wir dafür, sämtlichen Freigaben und Anforderungen zu entsprechen und höchste Qualität zu liefern.“

Wärmeabfuhr & Langzeitschutz

Gerade an Kühlflüssigkeiten für Elektrofahrzeuge werden extreme Anforderungen gestellt, die es zu bedienen gilt. Das Brennstoffzellenkühlmittel FCF 20 auf Basis von Ethylenglykol, kombiniert mit nicht-ionischen Additiven, ist elektrisch kaum leitfähig und vereint eine optimale Wärmeableitung mit hervorragender Materialverträglichkeit sowie Alterungsstabilität. „Die Wärmeentwicklung bei Batterien und Brennstoffzellen ist enorm. Die Anforderung an das Kühlmittel ebenfalls. Unser FCF 20 ist nicht nur auf die Wärmeabfuhr ausgelegt, sondern bietet auch Langzeitschutz für alle Bauteile“, berichtet Kaiser stolz. Eine optimale Wärmeabfuhr ist bei der Brennstoffzelle absolut notwendig, da anfallenden Wärmemengen höher sein können als bei klassischen, vergleichbar starken Verbrennungsmotoren. So könne die maximale Lebensdauer der Bauteile garantiert werden. Geeignet ist das Produkt auch für den Toyota Mirai, der als Vorreiter in der Brennstoffzellentechnik gilt.

Niedrig leitfähige Kühlflüssigkeiten

Die weitere Entwicklung ziele auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge, die deutlich häufiger auf unseren Straßen anzutreffen sind. „Es ist ein Trugschluss, dass E-Fahrzeuge kein Öl brauchen. Diese brauchen sogar sehr hochwertiges Schmiermittel für das Getriebe“, berichtet David Kaiser. Auch hier bietet man die richtige Flüssigkeit, die auf das hohe Drehmoment von starken E-Motoren ausgerichtet ist. Das neue Getriebeöl Top Tec Gear EV 510 erfülle die strengen Herstelleranforderungen von Tesla. An der Bezeichnung EV (Electric Vehicle) erkennt man, dass dieses Produkt ausschließlich für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Damit ist es beim schwäbischen Mittelständler aber nicht getan. „Wir stecken all unsere Erfahrung aus der Forschung in die Entwicklung spezieller E-Produkte. Dazu gehören zum Beispiel auch niedrigleitfähige Kühlflüssigkeiten für Batterien von E-Fahrzeugen. Diese werden in absehbarer Zeit ebenfalls in den Verkauf gehen“, verspricht der Entwicklungsleiter.

