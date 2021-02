Liqui Moly erneut die Nummer 1

Befragt nach dem beliebtesten Motoröl, votierten die Leser einer deutschen Auto Zeitung mitdem Ergebnis – Liqui Moly ist erneut die Nummer 1. Top Marke 2021 und Titel Nummer elf in Folge.

Wieder ein Start-Ziel-Sieg. „Dafür braucht es starke Nerven, Disziplin, Können und ein hohes Maß an Kampfgeist. All das beweisen wir Jahr um Jahr, auch unter schwierigsten Bedingungen, wie die vergangenen Monate gezeigt haben“, sagt Geschäftsführer Ernst Prost. Das Ulmer Unternehmen bietet seit Jahrzehnten höchste Qualität bei Schmierstoffen.

Ernst Prost: „Erfolg ist nie eine One-Man-Show. Nur weil wir alle an einem Strang ziehen, sind wir erfolgreich.“ Dieser Zusammenhalt sei in Ausnahmesituationen wie der jetzigen Pandemie essentiell. Das hätten die umfassenden Maßnahmen gleich zu Beginn der Krise gezeigt.

Daneben ist Liqui Moly vor allem ein soziales Unternehmen. Beispielsweise erhielt jeder Mitarbeiter eine Coronaprämie von 1.500 Euro. Der Geschäftsführer verzichtete auf sein Gehalt: Und mit einer Produktspendenaktion von mehr als 5,5 Mio. Euro für Hilfsorganisationen und viele gemeinnützige Vereine, setzte man noch einen drauf.

Parallel verdoppelten die Ulmer ihren Werbeetat. „Entgegen dem Trend haben wir noch einige Schippen draufgelegt. Ein klares Zeichen für unsere Partner und für unsere Kunden: Auf Liqui Moly ist Verlass“, so der Geschäftsführer. Dass Liqui Moly bei der Leserwahl erneut die Nummer 1 wurde, kommt also nicht ganz von ungefähr. Im Rennen der beliebtesten Autopflegemarken ging Liqui Moly abermals an zweiter Stelle ins Ziel. Auch in dieser Rubrik hat sich das Unternehmen längst auf hohem Niveau etabliert.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp