Liqui Moly: Günter Hiermaier wird zweiter Geschäftsführer

Günter Hiermaier wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2018 zum zweiten Geschäftsführer von Liqui Moly berufen. Gemeinsam mit Ernst Prost wird der langjährige Leiter des Vertriebs für Deutschland und Österreich die Geschäftsführung des Additiv- und Schmierstoffspezialisten verantworten.

In Zukunft gibt es eine Doppelspitze

Wenige Tage vor seinem 54. Geburtstag rückt Günter Hiermaier an die Spitze des Unternehmens, die er gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Ernst Prost bildet. „Jetzt ist es amtlich“, sagt Ernst Prost, „Mein langjähriger Weggefährte, mein früherer Lehrling und seit knapp 28 Jahren wuchtiger Motor unseres Firmenverbundes ist neben mir der zweite Geschäftsführer sowohl der Liqui Moly GmbH als auch der Meguin GmbH & Co. KG.“

Seit fast 30 Jahren ein Team

Am 1. Oktober 1990, wechselten beide von Neuburg an der Donau flussaufwärts nach Ulm. Ernst Prost begann als Leiter Marketing und Vertrieb und Günter Hiermaier fungierte bei als Verkaufsleiter Fachhandel Deutschland. „Uns gab es nur im Zweierpack und das ist bis heute so geblieben“, erinnert sich der frisch gebackene Geschäftsführer. Schon beim vorigen Arbeitgeber, einem Autopflegemittelhersteller, bildeten die beiden ein Team. „Vor 30 Jahren war Günter Hiermaier mein Lehrling“, blickt Ernst Prost zurück. Seither sind sie ihren beruflichen Weg konsequent gemeinsam gegangen.