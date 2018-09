Liqui Moly hat einen neuen Verkaufsleiter

Christian Schwer ist neuer Verkaufsleiter in der wichtigen Fachhandelssparte von Liqui Moly. Der 35-Jährige folgt auf Werner Lehmkemper, der Ende November in den Ruhestand gehen wird. „Wir werden unseren erfolgreichen Kurs in unserem Heimatmarkt beibehalten und die starke Marktstellung weiter ausbauen“, kündigt der neue nationale Verkaufsleiter Fachhandel an.

Seit 2003 bei Liqui Moly

2003 begann Christian Schwer seine Ausbildung zum Industriekaufmann in der Zentrale in Ulm. Anschließend wechselte er in den Vertrieb und wurde Sachbearbeiter für Großhandelskunden. Von 2009 an war er Key-Account-Manager. In seiner neuen Position folgt er auf Werner Lehmkemper und berichtet an Günter Hiermaier, Geschäftsführer und Leiter des Vertriebs in Deutschland und Österreich. „Sein gesamtes Berufsleben über ist Christian Schwer bei Liqui Moly und hat dort Schritt für Schritt die Karriereleiter erklommen“, sagt Günter Hiermaier. „Er ist der richtige Mann, um unsere starke Position im Heimatmarkt trotz steigenden Wettbewerbs und einer immer größer werdenden Zahl von Ölanbietern weiter auszubauen.“

Sein Vorgänger hat 14 Jahre lang die Stellung im Markt ausgebaut

Diese Stellung im Markt hat Werner Lehmkemper 14 Jahre lang mitgestaltet. Begonnen hatte er als Gebietsverkaufsleiter Süd Fachhandel. Im Zuge einer Neustrukturierung des Außendienstes wurde dem Westfalen Ende 2013 die Verantwortung für den gesamten Fachhandelsaußendienst in Deutschland übertragen. „Ich denke, ich habe mein Feld gut bestellt und kann es guten Gewissens an die nächste Generation übergeben“, so der 64-Jährige, der sich in der Pension seinen Hobbies Fahrradfahren und Kreuzfahrten intensiver widmen wird.

Einige Zeit werden Schwer und Lehmkemper zusammen tätig sein

Der offizielle Stabwechsel erfolgt bereits zum 1. September. „Nach einer im vergangenen Jahr begonnen Einarbeitung von Christian Schwer wird Werner Lehmkemper bis zu seinem endgültigen Ausscheiden spezielle Vertriebsaufgaben wahrnehmen“, erläutert Günter Hiermaier. „Wir danken Werner Lehmkemper für seine überaus erfolgreiche und hingebungsvolle Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten. Wie für einen Vollblutvertriebler aus unserem Hause üblich, wird er bis zu seiner Verabschiedung am 30. November an allen Fachhandelsmessen und an der Automechanika in Frankfurt teilnehmen.“

