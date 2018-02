Liqui Moly – Hervorragende 2017er Bilanz, Mitarbeiterprämien, 4 Mio. Spende

Liqui Moly – Hervorragende 2017er Bilanz, Mitarbeiterprämien, 4 Mio. Spende. Vergangene Woche hat Liqui Moly traditionellerweise am Valentinstag – übrigens auch der Geburtstag von Firmenboss Ernst Trost – die Bilanz des abgelaufenen Jahres vorgelegt. Dazu auszugsweise ein Informationsbrief von Ernst Trost:

… erlauben Sie mir deshalb bitte Ihnen wie folgt zu berichten: Unser Umsatz 2017 betrug 532 Millionen Euro, ein Wachstum von 9% auf die 489 Millionen Euro im Jahr 2016. Unser Ertrag vor Steuer beträgt 52 Millionen Euro. Ebenfalls ein Wachstum von 9% zum Vorjahr. Das muss so sein! Schon um unsere Eigenkapitalquote von 80% zu erhalten.

… kommt jetzt die Zeit um – salopp formuliert – die „fette Beute“ zu verteilen. Jeder meiner Mitunternehmer erhält – wie auch schon im letzten Jahr – eine sogenannte Siegesprämie, eine Sonderzahlung von 11.000 Euro brutto.

… darüber freue ich mich am meisten – und selbstverständlich über die 50 Arbeitsplätze die wir im letzten Jahr geschaffen haben…

… es ist auch die Zeit nicht nur an uns, sondern auch an andere Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht. Menschen in Not, denen ich durch meine private Stiftung zusammen mit meinem Sohn Benjamin Orschulik und meiner Liebsten Kerstin Thiele, bereits seit 7 Jahren helfe.

Deshalb habe ich mich entschlossen privat aus dem Erlös, den ich durch den Verkauf der Firma Liqui Moly an die Firma Würth erzielen konnte, 3 Millionen Euro an die Ernst Prost Stiftung und 1 Million Euro an die Ernst Prost Foundation for Africa zu spenden. Die entsprechenden Überweisungen habe ich schon getätigt. Die 11.000 Euro Siegesprämie für meine Kolleginnen und Kollegen werden bereits mit der nächsten Gehaltszahlung überwiesen…

Herzliche Grüße,

Ihr Ernst Prost e.h.