Liqui Moly – Jetzt auch in der Formel 1 vertreten

Ein echter Kracher: Liqui Moly ist jetzt auch in der Formel 1 vertreten. Und der Öl- und Additivspezialist macht Nägel mit Köpfen. Er wirbt bei 11 Formel-1-Rennen direkt an der Strecke. Als eine von nur wenigen Marken. Ein besonderer Coup, wie jeder weiß, der F1-Rennen verfolgt. Präsenz bei über einer Milliarde Zusehern bedeutet einen enormen Aufmerksamkeits- und Image-Zugewinn.

In Bahrain geht´s los

Schon beim GP von Bahrain Ende März wird sich Liqui Moly erstmals groß in Szene setzen. „Die Formel 1 und Liqui Moly passen gut zusammen, beide stehen für absolute Spitzenleistung“, sagt dazu Ernst Prost. Danach wird das Liqui Moly-Logo bei der Hälfte der Rennen zu sehen sein. Dafür wird ein Millionenbetrag investiert. Aber die Formel eins ist für die Ölmarke grundsätzlich kein Neuland. Schon Anfang des Jahrtausends war man beim Team Jordan engagiert.

Bekanntheit & Nutzen

„Ziel der Werbung in der Formel 1 ist die Steigerung unserer Markenbekanntheit. Öle und Additive arbeiten unsichtbar in den Tiefen des Motors. Es sind keine Produkte, die der Autofahrer jeden Tag sieht oder sich an ihnen erfreut. Deswegen ist die Sichtbarkeit der Marke umso wichtiger. Spitzenqualität alleine hilft wenig, wenn sie keiner kennt und um deren Nutzen weiß“, erklärt Ernst Prost.

Im Sportbereich präsent

Neben der Formel 1 zählen auch die Motorradweltmeisterschaft MotoGP und die Tourenwagenmeisterschaft TCR zu den internationalen Aktivitäten von Liqui Moly. Dazu kommen zahllose weitere Engagements auf nationaler, regionaler und sogar lokaler Ebene. „Wir holen die Kunden da ab, wo sie zuhause sind, und das ist die Heimat“, so Günter Hiermaier, Vertriebschef und zweiter Geschäftsführer von Liqui Moly.

Man beschränkt sich aber nicht auf Motorsport. Das blau-rot-weiße Logo war und ist zu sehen bei der Handball-WM, der Eishockey-WM, der Vierschanzentournee, bei der Ski-WM und in der NBA bei den Chicago Bulls.

