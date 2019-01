Liqui Moly krönt Messeauftritt mit Moto2-Präsentation

Im Markt für Zweiradchemie nimmt Liqui Moly mit seinem umfassenden Sortiment eine besondere Stellung ein. Und auch im Zweiradrennsport ist das Unternehmen exponiert. Auf der bedeutendsten Motorradmesse der Schweiz, der Swiss Moto, wird es neben seinem Zweiradsortiment diverse Neuerungen vorstellen und auch das Dynavolt Intact GP Team für die Saison 2019.

Sport gehört quasi zu Liqui Moly

„Rennsport und Liqui Moly gehören aufgrund unserer Produkte quasi per se zusammen“, betont Carlos Travé. Weltweit verantwortet er das Zweiradgeschäft des Spezialisten für Fahrzeugchemie. Auch in dieser Saison fungiert das Unternehmen als Sponsor der MotoGP und, noch wichtiger als offizieller Öllieferant der Rennserien Moto2 und Moto3. „Seit 2015 und noch diese und nächste Saison fährt ausnahmslos jedes Motorrad im Wettbewerb mit Motoröl ‚Made in Germany‘. Und egal, wer als erster über die Ziellinie fährt, Liqui Moly gewinnt immer“, freut sich Carlos Travé.

Das Thema MotoGP ist breiter als je zuvor

Derartige Engagements sind für das Unternehmen die beste Werbung auf Messen, weil sie Entwicklungskompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit unterstreichen. So auch auf der Swiss Moto, wo das Thema MotoGP sehr breiten Raum einnehmen wird, breiter als je zuvor: Liqui Moly tritt gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern Polo und Rhiag sowie mit dem Dynavolt Intact GP Team in Zürich auf. „Der Übergang zwischen den Ständen verläuft fließend, so dass der Besucher ihn als einen gewaltigen Messeauftritt wahrnehmen wird. Und das unterstreicht optimal den Partnerschaftsgedanken, der für alle Liqui Moly-Kooperationen prägend ist“, so der General Manager 2-Wheel.

Etliche Neuheiten

Auf diesem außergewöhnlichen Messestand wird das Unternehmen diverse neue Motoröle vorstellen, darunter eines für Scooter, sowie ein Stoßdämpferöl, das Additiv MoS2 Shooter und aus dem Pflegebereich das Visierclean Tücherset. „In der Schweiz läuten wir die neue Motorradsaison mit etlichen Neuheiten ein und bieten Händlern und Werkstätten ein attraktives, weil ertragsstarkes Sortiment“, erläutert Carlos Travé.

Die Krönung der Messe

Den Höhepunkt erreicht die Messe für den Schmierstoffhersteller zum Veranstaltungsabschluss am Sonntag, 24. Februar mit der offiziellen Präsentation des 2019er-Teams des Dynavolt Intact GP Rennstalls ab 13 Uhr. Ein im Motorradsport bekannter und in der Schweiz sehr prominenter Fahrer wird das Team verstärken: Tom Lüthi. „Das wird die Krönung einer gewiss sehr erfolgreichen Messe sein“, ist sich Carlos Travé sicher.

Ihre Pforten öffnet die 16. Auflage der Swiss Moto am Donnerstag, 21. Februar und wird dann für vier Tage zum El Dorado der eidgenössischen Zweiradszene. Liqui Moly stellt in Halle 1, Stand-Nr. C03 aus.

