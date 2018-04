LIQUI MOLY – Laut Publikumswahl die beste Ölmarke

LIQUI MOLY – Laut Publikumswahl die beste Ölmarke. Insgesamt 7,2 Millionen Leser waren aufgerufen, die beste Ölmarke zu nennen. Die Antwort lautete bei Auto Bild, Auto Motor und Sport, Auto Zeitung und Motor Klassik jedes Mal: Liqui Moly. „Dieses klare Votum ist Auszeichnung und Verpflichtung zugleich“, sagt Ernst Prost, Geschäftsführer des Öl- und Additivspezialisten.

Soeben hat Auto Bild die Ergebnisse verkündet, die anderen Titel bereits in den Wochen zuvor. Bei Auto Motor und Sport und bei der Auto Zeitung ist es das achte Jahr in Folge, dass Liqui Moly zur besten Ölmarke gewählt wurde. Bei Auto Bild und Motor Klassik ist es das siebte Jahr nacheinander. Trotzdem keine Spur von Routine und Gelassenheit: „Wenn die Ergebnisse verkündet werden, ist es für uns unheimlich spannend. Fast wie bei der Verleihung der Oscars“, so Ernst Prost. „Für uns ist das gute Abschneiden bei den Leserwahlen so wichtig, weil es eine demokratische Wahl ist und ein ehrliches Stimmungsbild liefert.“

„Seit fast einem Jahrzehnt immer wieder zur besten Ölmarke gewählt zu werden, das ist kein Selbstläufer“, so Günter Hiermaier, Leiter Vertrieb Deutschland und Österreich. „Das ist das Ergebnis harter Teamarbeit aller 850 Mitunternehmer. Wir wollen unseren Kunden die besten Produkte und den besten Service bieten.“

Zur Popularität von Liqui Moly tragen neben vielen anderen Werbemaßnahmen auch die weltweiten Sponsoringaktivitäten bei. In den letzten Monaten war die Marke bei zahlreichen Wintersportveranstaltungen zu sehen. „Aktuell ist sie bei der Motorradweltmeisterschaft MotoGP vertreten und im Mai bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark“, sagt Marketingleiter Peter Baumann.