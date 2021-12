Liqui Moly – Neue Leitung Vertrieb Österreich

Die Veränderung in der Geschäftsführung bei Liqui Moly verlangt Umstrukturierungen und bringt eine neue Leitung beim Vertrieb Österreich. Um sich auf die Aufgaben als zukünftig alleiniger Geschäftsführer konzentrieren zu können, trennt sich Günter Hiermaier von der Aufgabe des Vertriebsleiters. Er überträgt sie an seinen langjährigen Kollegen Günther Wengert.

Geschäftsführer Ernst Prost (im Foto oben, links) geht am 22.02.2022 in den Ruhestand. Günter Hiermaier (im Foto oben, rechts), bisher zweiter Geschäftsführer, ist ab diesem Zeitpunkt alleiniger Geschäftsführer der Liqui Moly GmbH. Seine Aufgaben als Gesamtvertriebsleiter für Deutschland und Österreich übergibt er bis zum 31.12.2021 an Günther Wengert.

Günter Hiermaier begründet seine Entscheidung damit, dass Günther Wengert nicht nur ein exzellenter Vertriebler und Stratege sei, sondern durch seine langjährige Betriebszugehörigkeit die DNA des Unternehmens verinnerlicht habe. „Er ist bereits seit 18 Jahren im Unternehmen und kennt unsere Abläufe in- und auswendig. Als erfahrenes Mitglied des Verkaufsleitergremiums kennt er die Belange aller Liqui Moly-Vertriebslinien und all unserer Kunden.“

Günther Wengert wird die Vertriebsgeschicke in Unternehmenstradition weiterführen und sagt: „Kundenbedürfnisse stehen an erster Stelle. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin dankbar, dass die Geschäftsleitung mir dieses große Vertrauen entgegenbringt.“

