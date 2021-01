Liqui Moly – Öl für Hochleistungsmotoren

Das neue Top Tec 4110 5W-40 von Liqui Moly ist ein Öl für Hochleistungsmotoren in PS-starken Fahrzeugen. Denn wer einen Lamborghini, Bugatti oder eines der Audi-R-Modelle ausfahren möchte, benötigt drei Dinge. Fahrerisches Können, freie Fahrt – auf einer Rennstrecke – und das richtige Motoröl.

Hohe Scherstabilität

Damit das neue Motoröl unter Extrembedingungen perfekt arbeitet, Hat Liqui Moly in der Entwicklung Wert auf eine hohe Scherstabilität gelegt. „Diese beschreibt die Widerstandsfähigkeit des Öls gegen Veränderungen in der Viskosität“, so Oliver Kuhn. Er ist stellvertretender Leiter des Liqui Moly Öllabors. Modernste Additive erhöhen das Viskositäts-Temperatur-Verhalten des Schmierstoffs. Dazu gehören so genannte Viskositätsindexverbesserer, kurz VI-Verbesserer. „Für das Top Tec 4110 verwenden wir einen speziellen VI-Verbesserer mit einer besonderen Struktur. Das macht ihn in hoch scherstabil“, erklärt Kuhn. Scherkräfte zerreißen herkömmliche VI-Verbesserer.

Viele offizielle Herstellerfreigaben

Das neue Liqui Moly Öl für Hochleistungsmotoren ist die Weiterentwicklung des Top Tec 4100, eines Top-Sellers. Und einer der Liqui Moly-Pioniere bei den Hydrocrack-Schmierstoffen.

Das Top Tec 4110 verfügt über ein enorm großes Spektrum an Freigaben. Es erfüllt neue Anforderungen der Automobilhersteller. Wie die BMW Longlife-04 auf Basis der neuesten BMW-Vorgaben. Oder von Mercedes die MB-Freigabe. Genauso wie Porsche C40 für die modernsten Porsche Benziner. Außerdem die Freigabe VW 51100 für Hochleistungsbenzinmotoren im VW-Konzern. Unter anderem von Lamborghini, Bugatti oder den Audi R-Modellen. „Solch eine offizielle Herstellerfreigabe ist die höchste Qualitätsauszeichnung, die ein Öl erhalten kann“, so Oliver Kuhn.

Eine weitere besondere Eigenschaft zeichnet das Top Tec 4110 aus. Es ist aschearm. Die Verbrennungsrückstände des Öls belasten die Abgasnachbehandlungssysteme nicht. Mit einem anderen Öl würde der Partikelfilter frühzeitig verstopfen und müsste für viel Geld getauscht werden.

