Liqui Moly Team Engstler wechselt zu Honda

Veränderung im Automobil-Rennsport, denn das Liqui Moly Team Engstler des Motoröl- und Additivherstellers wechselt zu Honda. Der Rennstall Engstler ist offizielles Honda-Kundenteam in der WTCR und TCR Germany.

In der neuen Saison fährt das Liqui Moly Team Engstler in der WTCR und TCR Germany mit Fahrzeugen des Typs Honda Civic Type R TCR. Peter Baumann, Liqui Moly-Marketingleiter, blickt zuversichtlich auf die Kooperation: „Wir freuen uns ab der kommenden Saison Teil des globalen Honda-Motorsportprogramms zu sein. Das Motorsport-Knowhow des Teams um Franz Engstler, unsere Leidenschaft und die Freude an der gemeinsamen Zusammenarbeit werden sehr gut harmonieren. Und vor allem zum gewünschten Erfolg im Sport und für die Marken Honda und Liqui Moly führen.“

Franz Engstler, Teambesitzer des Liqui Moly Team Engstler: „Wir sind extrem stolz und setzen uns mit allem, was wir haben dafür ein, der großen und erfolgreichen Motorsporthistorie von Honda weitere Kapitel hinzuzufügen.“

Im Team Engstler Outfit fahren die Honda Racing-Fahrer Tiago Monteiro (Portugal) und Attila Tassi (Ungarn) in der WTCR. Die Fahrerbesetzung für die TCR Germany gibt man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Bei all seinen Rennsportengagements setzt das Ulmer Unternehmen auf seine Kernkompetenz. Günter Hiermaier, ab März 2022 alleiniger Liqui Moly-Geschäftsführer: „Motorsport und unsere Marke gehören zusammen. Unsere Produkte stehen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, die wir im Motorsport jedes Wochenende einem internationalen Publikum beweisen. Gerade unsere Geschäftspartner profitieren von unserer internationalen Markenpräsenz und unserer technischen Kompetenz. Deshalb hoffen wir auch sehr darauf, bald wieder unsere Partner bei den Events persönlich begrüßen zu dürfen.“

